Torna in pista il Tour de France 2025. Oggi, sabato 12 luglio, la Grande Boucle presenta la sua ottava frazione, con un percorso da Saint-Menn-Le-Grand a Laval Espace Mayenne, per un totale di 171,4 chilometri. In maglia gialla c'è Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), trionfatore nella tappa di ieri e leader della classifica generale con 54'' di vantaggio su Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) e 1'11'' sul terzo posto di Kevin Vauquelin (Arkea-B&B Hotels). Ecco orario, percorso e dove vedere la tappa di oggi in tv (anche in chiaro) e streaming.

Tour de France, percorso ottava tappa

La tappa di oggi del Tour de France presenta un percorso da 171,4 chilometri che inizia a Saint-Meen-Le-Grand e finisce a Laval Espace Mayenne. Si tratta di una frazione che potrebbe essere definita 'di transito' e che non presenta grossi dislivelli. I ciclisti attravereranno un'ampia pianura e delle salite leggere. Un solo GPM sul percorso dei corridori, che affronteranno un dislivello di circa 1700 metri.

Tour de France, orario e dove vederlo in tv

Il Tour de France 2025 sarà visibile in diretta (in chiaro) su Rai 2, con il collegamento previsto - a seconda delle tappe - tra le 14 e le 15. La settima tappa di oggi inizierà intorno alle 13.10, con l'arrivo previsto tra le 17.04 e 17.24. Frazioni complete disponibili in diretta su Discovery+ ed Eurosport, visibile su Tim Vision, Dazn e Amazon Prime Video.