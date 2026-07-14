Il Tour de France 2026 torna protagonista con la decima tappa. Oggi, martedì 14 luglio, la Grande Boucle riprende la sua corsa - in diretta tv e streaming - dopo il giorno di riposo di ieri con una frazione da 166,6 chilometri che partirà da Aurillac e arriverà a Le Lioran. In maglia gialla rimane uno dei grandi favoriti alla vittoria finale, lo sloveno Tadej Pogacar.

Tour de France, oggi decima tappa: il percorso

Il percorso della decima tappa del Tour de France inizia con un tratto pianeggiante che culmina nel traguardo volante di Lacapelle-Del-Fraisse. Poi arriva la prima scalata della frazione, il Cote de Pailherols, una salita da tre chilometri al 7,2% di pendenza media. Dopo un sali scendi ecco Col de Font de Cere, scalata di terza categoria da 3,1 km e 5,8% di pendenza. Nei primi 100 chilometri di percorso i ciclisti affronteranno ben sette GPM, con un dislivello totale di 3800 metri.

Tour de France, dove vederlo in tv

La partenza della nona tappa del Tour de France è prevista per le ore 13, con l'arrivo che è invece in programma intorno alle 17.02.

La Grande Boucle sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro sui canali Rai, tra Rai 2 e RaiSport, ma anche sui canali Eurosport. Il Tour si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay, HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.