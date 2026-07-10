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Tour de France, oggi settima tappa: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)

La Grande Boucle continua con una frazione per velocisti

Gruppo compatto al Tour de France - Ipa/Fotogramma
Gruppo compatto al Tour de France - Ipa/Fotogramma
10 luglio 2026 | 09.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si corre la settima tappa del Tour de France 2026. Oggi, venerdì 10 luglio, la Grande Boucle va in strada con la frazione che parte da Hagetmau e arriva Bordeaux - in diretta tv, in chiaro, e streaming. I ciclisti affronteranno un totale di 175 chilometri, in una frazione che dovrebbe essere dedicata agli sprinter vista la tipologia pianeggiante del percorso.

Tour de France, oggi settima tappa: il percorso

Nellafrazione odierno i corridori risaliranno verso nord dopo una bella escursione nei Pirenei. Partiranno da Hagetmau per risalire verso Bordeaux passando per Mont-de-Marsan. Il traguardo sarà situato nel centro della città, sulle rive della Garonna e di fronte al Monumento ai Girondini. È prevista una sola difficoltà: la Côte de Béguey (4ª categoria), 1,2 km con una pendenza del 4,4% al km 137,3. Lo sprint intermedio si deciderà qualche chilometro prima, a Landiras (km 120,2).

Tour de France, oggi settima tappa: dove vederla in tv (in chiaro)

La partenza della settima tappa del Tour de France è prevista per le 13.25, con l'arrivo che è invece in programma intorno alle 17.25. La Grande Boucle sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro sui canali Rai, tra Rai 2 e RaiSport, ma anche sui canali Eurosport. Il Tour si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay, HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.

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