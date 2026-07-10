La Grande Boucle continua con una frazione per velocisti
Si corre la settima tappa del Tour de France 2026. Oggi, venerdì 10 luglio, la Grande Boucle va in strada con la frazione che parte da Hagetmau e arriva Bordeaux - in diretta tv, in chiaro, e streaming. I ciclisti affronteranno un totale di 175 chilometri, in una frazione che dovrebbe essere dedicata agli sprinter vista la tipologia pianeggiante del percorso.
Nellafrazione odierno i corridori risaliranno verso nord dopo una bella escursione nei Pirenei. Partiranno da Hagetmau per risalire verso Bordeaux passando per Mont-de-Marsan. Il traguardo sarà situato nel centro della città, sulle rive della Garonna e di fronte al Monumento ai Girondini. È prevista una sola difficoltà: la Côte de Béguey (4ª categoria), 1,2 km con una pendenza del 4,4% al km 137,3. Lo sprint intermedio si deciderà qualche chilometro prima, a Landiras (km 120,2).
La partenza della settima tappa del Tour de France è prevista per le 13.25, con l'arrivo che è invece in programma intorno alle 17.25. La Grande Boucle sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro sui canali Rai, tra Rai 2 e RaiSport, ma anche sui canali Eurosport. Il Tour si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay, HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.