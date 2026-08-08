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Dramma per Messi, media argentini: "Morto il padre Jorge"

Secondo quanto riportato dal quotidiano argentino Infobae, il papà della Pulce era alle prese con una lunga malattia

Jorge e Leo Messi
Jorge e Leo Messi
08 agosto 2026 | 14.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Secondo quanto riportato da Infobae, Jorge Messi, padre di Leo, è morto ieri sera alle 22 in una clinica di Rosario, in Argentina. Aveva 68 anni ed era da tempo alle prese con una lunga malattia. Marito di Celia Cuccittini e padre del fuoriclasse argentino, Jorge è stato una figura fondamentale nella carriera del figlio Leo. Non solo un papà, ma anche il suo agente e il principale punto di riferimento nella gestione della sua vita professionale lontano dal campo.

Fu proprio Jorge, per esempio, a battersi affinché Lionel potesse ricevere le cure di cui aveva bisogno quando era ancora un giovane talento del Newell’s. E fu lui ad accompagnarlo in Europa quando, insieme, decisero di trasferirsi a Barcellona per realizzare il sogno di diventare calciatore professionista, mentre Celia rimase a Rosario con il resto della famiglia. Jorge è stato per anni una presenza costante al fianco del figlio, anche nei momenti più importanti della sua carriera. Era abituale vederlo - per esempio - insieme alla famiglia durante i Mondiali.

Proprio per questo, la sua assenza dagli Stati Uniti durante l'ultima Coppa del Mondo aveva attirato l’attenzione. Proprio qualche settimana fa, durante i Mondiali, Messi ha mostrato tutta la sua fragilità dopo un gol nella partita d’esordio, finendo tra le lacrime. Interrogato sulla sua reazione, Messi aveva detto che stava vivendo un momento difficile per questioni familiari: "Ho passato alcuni giorni difficili, complicati. Sono grato a tutta la delegazione che, come sempre, mi è stata vicina".

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Messi Leo Messi Messi morto papà Jorge Messi
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