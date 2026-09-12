circle x black
Cerca nel sito
 

Roma, scontro fatale tra auto e moto: morto un 19enne, ferito un 18enne

È successo in via Aurelia Antica, all'altezza del civico 56 nella Capitale

Ambulanza - IPA
Ambulanza - IPA
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
12 settembre 2026 | 11.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un 19enne è morto e un 18enne è rimasto ferito in un grave incidente avvenuto in via Aurelia Antica oggi, sabato 12 settembre, all'altezza del civico 56 a Roma, tra un'auto Fiat 500L e una moto Honda Transalp. Sul posto sono intervenute le pattuglie del IX Gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale, con ausilio del personale del XII Gruppo Monteverde. Nello scontro i due ragazzi che viaggiavano a bordo del veicolo a due ruote sono stati sbalzati dal mezzo: per il diciannovenne i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso sul posto, mentre l'altro ragazzo, di 18 anni, è rimasto ferito e trasportato all'ospedale Santo Spirito. Il conducente dell'auto, un italiano di 22 anni, è stato invece accompagnato all'ospedale San Camillo per gli accertamenti alcolemici e tossicologici di rito.

Per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti del caso, si è resa necessaria la temporanea chiusura di via Aurelia Antica, nel tratto compreso tra via di Villa Betania e via delle Fornaci, con le pattuglie impegnate nei servizi di viabilità e deviazione del traffico. Sono ancora in corso i rilievi da parte della polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incidente Roma Roma morto 19enne incidente Roma 19enne morto
Vedi anche
Venezia 83, Favino: "Censura? A volte ci fermiamo prima, oggi c'è un conformismo dilagante" - Video
Venezia 83, America's Cup si presenta con il documentario 'Sail' - Video
Pantelleria, inaugurato il primo impianto eolico delle isole minori - Video
News to go
Bonus studenti, cosa si intende: tutti gli aiuti per il 2026
Ranucci lascia la redazione di Report: fra gli scatoloni spunta una lettera - Video
Venezia 83, Russell Crowe sbarca al Lido per il suo doc 'What Love Builds' - Video
"Tutto cominciò con un piatto di pasta al burro", quando Bonino ricordava l'incontro con Pannella - Video
Venezia 83, il regista Carrozzini: "L'Ai nel cinema sì, ma non deve sostituire gli attori" - Video
Ue, calano attraversamenti irregolari: 35% in meno
Venezia 83, oltre 25 minuti di standing ovation per "Naza": è record - Video
La denuncia di Jimmy Kimmel: "Trump ha bloccato l'intervista al candidato Dem Talarico" - Video
Venezia 83, Fanelli: "Nella serie 'Peccato' esorcizzo la paura di non recitare più. Ho 63 anni e somiglio a mia nonna" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza