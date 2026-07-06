circle x black
Cerca nel sito
 

Trump, Infantino e il caso Balogun oltre i Mondiali: così saltano le regole e finisce il calcio

Le conseguenze innescate dall'ingerenza spudorata, perché confermata direttamente, del presidente americano sul presidente della Fifa Gianni Infantino aprono un problema che va ben oltre la contingenza di una Coppa del Mondo

Trump, Infantino e il caso Balogun oltre i Mondiali: così saltano le regole e finisce il calcio
06 luglio 2026 | 18.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Di cose ridicole e pericolose intorno al presidente americano Donald Trump ne succedono con cadenza ormai quotidiana. Il caso della mancata squalifica ai Mondiali del calciatore americano Balogun, anche questa ridicola e pericolosa, potrebbe essere derubricata rispetto al resto, considerando che si sta parlando di calcio e di sport. Ma le conseguenze innescate dall'ingerenza spudorata, perché confermata direttamente, del presidente americano sul presidente della Fifa Gianni Infantino aprono un problema che va ben oltre la contingenza di una Coppa del Mondo.

Se saltano le regole base, come quella che prevede una squalifica automatica per un cartellino rosso diretto, salta anche qualsiasi ancoraggio al valore, anche e soprattutto economico, del calcio. Non solo perché, da questo momento in poi, non ha più nessuna credibilità l'organismo che lo governa a livello mondiale, la Fifa, ma anche perché il fatto è talmente grave che non ci sarà più nessun argine e nessun limite all'affermazione di un potere che arbitrariamente interviene per falsare il risultato sportivo.

Più grave di un arbitro corrotto o di una partita concordata, degenerazioni di un calcio che ha conosciuto scandali internazionali e scomesse. Più difficile da superare, se non con un azzeramento delle persone che lo hanno determinato. Di fronte all'enormità di quello che sta accadendo, servirebbe una ribellione condivisa che non arriverà mai. Non dovrebbe giocare il Belgio contro gli Stati Uniti, dovrebbero fermarsi tutte le altre squadre per imporre uno stop che servirebbe a tutti. Ma questo non accadrà. Si andrà avanti, gridando allo scandalo ma partecipando, comunque, all'evento che diventa scandaloso.

Cosa c'è di così irreversibile nella sospensione di una decisione codificata da un regolamento che non può ammettere deroghe? La presa di posizione dell'Uefa è chirurgica in questo senso. "Il calcio, come qualsiasi altro sport, si basa su regole, che sono alla base di una competizione equa, onesta e trasparente. A volte le regole sono soggette a interpretazione. In questo caso no. La squalifica automatica minima di una partita a seguito di un cartellino rosso non è una facoltà discrezionale e non richiede la decisione di un organo competente per essere emanata", ha spiegato l'organo di governo del calcio europeo, "è un principio sancito dal regolamento, che non può essere oggetto di eccezioni, tanto meno nel bel mezzo di un torneo in cui diversi altri giocatori si sono trovati nella stessa situazione e hanno regolarmente scontato la loro squalifica".

Ci sono tutti gli elementi tecnici per fare della decisione di Infantino, a seguito delle pressioni di Trump, un punto di non ritorno. Se tutto scorrerà lo stesso, come avverrà, sarà impossibile per tutti tornare indietro. Perché, come ha sintetizzato con altrettanta lucidità uno che il calcio lo conosce bene, Marco Tardelli, "in questo Mondiale si può fare di tutto perché basta ricevere degli ordini". E gli ordini, eseguiti, sono la fine del calcio. (Di Fabio Insenga)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Mondiali Trump Infantino Balogun
Vedi anche
Patrimoniale, Marattin a Fratoianni: "Video populista, priorità è abbassare tasse"
Miley Cyrus diventa una Barbie, la cantante: "Un sogno che si avvera" - Video
News to go
Italia regina europea del turismo anche nell'estate 2026
Nato, tutto pronto ad Ankara per il summit - Videonews dal nostro inviato
Il Volo torna in Italia con un tour estivo: "Cantiamo nelle location più belle d'Italia" - Video
News to go
Vertice Nato ad Ankara, i temi sul tavolo
Robert Powell ricorda il suo 'Gesù di Nazareth' con Zeffirelli: "Sul set una truccatrice scoppiò a piangere" - Video
Ultimo a Tor Vergata, Onorato: "Incassi milionari, modello Roma funziona"
Mondiali 2026, il medico: "Sistemi indossabili anti-caldo prevengono crisi" - Video
Viola Come il Mare, la nuova coppia d'oro Chillemi-Diaz: "Tra noi molto rispetto" - Video
Borgonzoni: "Serie italiane non hanno nulla da invidiare ai grandi film, pubblico sempre più affezionato" - Video
"Dalla parte degli ultimi, per sentirmi primo", l'inno di Ultimo chiude la notte dei record - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza