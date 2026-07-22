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Trump vuole Infantino prossimo segretario generale dell'Onu

Secondo una fonte vicina a Trump, riporta il 'New York Post', per il presidente americano Infantino è "rispettato da tutti nel mondo" e ha "una particolare capacità di unire le persone"

Gianni Infantino e Donald Trump - (Afp)
Gianni Infantino e Donald Trump - (Afp)
22 luglio 2026 | 07.14
Maddalena Guiotto
LETTURA: 1 minuti

Il presidente americano Donald Trump vorrebbe che il presidente della Fifa, Gianni Infantino, diventasse il prossimo segretario generale delle Nazioni Unite, secondo quanto appreso dal ‘New York Post’.

Infantino, 56 anni, in questi mesi è stato molto vicino al presidente Trump per l’organizzazione dei Mondiali di calcio 2026, ma anche nel conferirgli, lo scorso dicembre, il primo ‘Premio per la Pace’ istituito dalla federazione. Nel corso dei mondiali di calcio appena conclusi, inoltre, Infantino, dopo una telefonata di Trump, ha sospeso la squalifica dell'attaccante statunitense, Folarin Balogun, per la partita Belgio-Usa, poi vinta dagli europei.

Secondo una fonte vicina a Trump - riporta la testata - per il presidente americano Infantino è “rispettato da tutti nel mondo” e ha “una particolare capacità di unire le persone”. Il prossimo segretario generale dell’Onu sarà eletto quest’anno per succedere al portoghese António Guterres, che lascerà l’incarico alla fine di dicembre. Non è chiaro se Infantino sia interessato all’incarico né fino a che punto Trump abbia discusso con lui questa possibilità.

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