La presenza di Donald Trump durante la premiazione del Mondiale per Club 2025 continua a far discutere. Il presidente degli Stati Uniti, dopo aver assistito alla finale del nuovo, e ricchissimo, torneo andato in scena in America e vinto dal Chelsea, che ha battuto 3-0 in finale il Paris Saint-Germain, non si è limitato a consegnare la coppa ai Blues. Trump è rimasto infatti insieme alla squadra inglese anche quando il capitano del Chelsea, Reece James, ha alzato il trofeo.

Trump, come prevede il cerimoniale in questi casi, avrebbe dovuto farsi da parte e lasciare che la squadra alzasse il trofeo e festeggiasse la vittoria. E invece, per la sorpresa dei giocatori, il presidente degli Stati Uniti è rimasto tra i calciatori godendosi fino in fondo il momento. A parlarne oggi, giovedì 31 luglio, è stato Eric Trump, terzo figlio del tycoon: "La squadra vincitrice lo ha invitato sul palco perché gli hanno detto che sarebbe stato il più grande onore delle loro vite", ha detto in un'intervista a BBC Sport.

"They said it would be the greatest honour of their life."



Eric Trump told @danroan that Chelsea invited Donald Trump on to the stage for their Club World Cup celebrations. pic.twitter.com/SKnAORfokB — BBC Sport (@BBCSport) July 30, 2025

"Lui è il presidente degli Stati Uniti. E sono stati loro a dire che sarebbe stato il più grande onore della loro vita se il presidente degli Stati Uniti potesse consegnare il trofeo", ha continuato Trump Jr, difendendo il padre, "Io ero lì, e lo stadio è impazzito in quel momento. Non c'è nessuno che abbia fatto di più per lo sport di lui e penso che con il tempo questo gli sarà riconosciuto. Lo credo davvero".