circle x black
Cerca nel sito
 

L'Ucraina contro Infantino dopo parole su riammissione Russia in competizioni internazionali: "La guerra è un crimine"

Il ministro dello Sport ucraino Matvii Bidnyi ha criticato le ultime dichiarazioni del presidente Fifa: "Parole che staccano il calcio dalla realtà in cui i bambini vengono uccisi"

Il presidente Fifa Infantino - Fotogramma/IPA
Il presidente Fifa Infantino - Fotogramma/IPA
03 febbraio 2026 | 13.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Le parole del presidente della Fifa Gianni Infantino a favore di un possibile reintegro della Russia nelle competizioni calcistiche internazionali sono "irresponsabili" e "infantili". Lo ha detto il ministro dello Sport ucraino Matvii Bidnyi, secondo cui le dichiarazioni del presidente della Fifa "staccano il calcio dalla realtà in cui i bambini vengono uccisi".

Ieri, in un'intervista a Sky News, Infantino aveva sostenuto che la scelta di escludere la Russia dalle competizioni calcistiche internazionali dovesse essere "assolutamente rivista" perché "questo divieto non ha ottenuto nulla, ha solo creato più frustrazione e odio. Permettere ai ragazzi e alle ragazze della Russia di giocare a calcio in altre parti d'Europa sarebbe d'aiuto".

L'Ucraina contro Infantino: "Parole su Russia irresponsabili"

"Permettetemi di ricordare che dall'inizio dell'aggressione su larga scala della Russia sono stati uccisi più di 650 atleti e allenatori ucraini. Tra loro c'erano 100 calciatori", ha aggiunto il ministro ucraino Matvii Bidnyi, citando il caso di Illia Perezhogin: "Uno studente liceale a Mariupol che stava semplicemente giocando a calcio nello stadio della sua scuola quando un missile russo ha colpito", e quello dell’ex giocatrice di futsal Viktoriia Kotliarova, "uccisa insieme alla madre durante il bombardamento di Kiev il 29 dicembre 2023". E ancora: "La guerra è un crimine, non politica. È la Russia che politicizza lo sport e lo usa per giustificare l’aggressione. Finché i russi continueranno a uccidere gli ucraini e a politicizzare lo sport, la loro bandiera e i loro simboli nazionali non hanno posto tra persone che rispettano valori come giustizia, integrità e fair play".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ucraina Infantino Infantino Ucraina Fifa Russia Infantino Russia Ucraina
Vedi anche
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta
Salvini: "Togliere i soldi del ponte per gli alluvionati? Assolutamente no" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza