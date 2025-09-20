circle x black
Udinese-Milan oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

I rossoneri di Allegri affrontano i friulani in trasferta

Luka Modric - Fotogramma/IPA
20 settembre 2025 | 09.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il sabato di Serie A si chiude con Udinese-Milan. Oggi, 20 settembre, i rossoneri affrontano in trasferta i friulani nella quarta giornata di campionato. La squadra di Allegri ha cominciato la stagione con una sconfitta contro la Cremonese, rialzandosi poi con i successi contro Lecce e Bologna. I bianconeri hanno invece sette punti in classifica e in questo super avvio di stagione ha già battuto anche l'Inter. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Udinese-Milan in tv e streaming.

Udinese-Milan, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Udinese-Milan, oggi alle 20:45:

Udinese (3-5-2) Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Bravo. All. Runjaic.

Milan (3-5-1-1) Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic; Gimenez. All. Allegri.

Udinese-Milan, dove vederla

Udinese-Milan sarà trasmessa su Dazn e su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport Uno. Partita visibile anche in streaming sull'app di Dazn, Sky Go e NOW.

