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Serie A, oggi Udinese-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla

I bianconeri ospitano la squadra di Gasperini nella decima giornata di campionato

Rodrigo Mora - IPA
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31 ottobre 2026 | 09.02
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

La Roma torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 31 ottobre, i giallorossi affrontano l'Udinese al Bluenergy Stadium, nella decima giornata di campionato. La squadra di Gasperini, terza in classifica a 21 punti, è chiamata a dare continuità agli ultimi risultati positivi, mentre gli uomini di Runjaic vanno a caccia del riscatto dopo sei sconfitte e un pareggio (lo 0-0 contro il Parma) nelle ultime sette partite di Serie A.

Udinese-Roma, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Udinese-Roma, in campo alle 18:

Udinese (3-4-2-1) Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic.

Roma (3-4-2-1) Gollini; Mancini, Ndicka, Balerdi; Lulli, Cristante, De Roon, Molina; Soulé, Mora; Malen. All. Gasperini.

Udinese-Roma, dove vederla

La partita di campionato tra Udinese e Roma sarà visibile in diretta tv e in streaming su Dazn.

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