Otto tifosi dell'Udinese sono tati arrestati per l'assalto al treno dei tifosi veneziani, avvenuto ieri sera a Basiliano dopo la partita Udinese-Venezia. I primi accertamenti hanno consentito di procedere all’arresto in flagranza di reato di 8 persone di cui cinque austriaci, un bosniaco, residenti in Austria e un albanese ed un italiano residenti a Udine e la denuncia a piede libero di un italiano.

In seguito agli scontri, due persone sono state trasportate dalle ambulanze all'Ospedale di Udine in ospedale per lesioni, mentre altre hanno rifiutato le cure mediche dopo l'assalto al treno dei tifosi veneziani. Nell’intervento di contenimento sono rimasti feriti anche tre operatori della Polizia di Stato. "Comunque, grazie al tempestivo intervento delle Forze di Polizia sono state evitate peggiori conseguenze dell’assalto dei supporter bianconeri ai tifosi veneziani", fa sapere la polizia.

Cosa è successo dopo Udinese-Venezia

Ieri pomeriggio, con inizio alle ore 15 allo stadio “Bluenergy Stadium” si è disputato l’incontro Udinese-Venezia cui hanno assistito circa 20.000 spettatori, dei quali oltre 1.200 sostenitori del Venezia. Come ricostruito dalla polizia la tifoseria lagunare, arrivata a bordo del treno alla stazione ferroviaria di Udine alle ore 13.51, è stata trasferita a bordo di autobus scortati dalle forze di polizia del dispositivo di ordine e sicurezza pubblica fino all’impianto sportivo.

"Al termine dell’incontro, completata buona parte del deflusso, è avvenuto in piena sicurezza il trasferimento dei tifosi veneziani dallo stadio alla stazione scortati senza criticità. Al loro arrivo presso la stazione sono stati esplosi petardi che comunque non hanno impedito la regolare partenza del treno alle 18.15 - sottolinea la Polizia -. Poco dopo, presso la stazione ferroviaria di Basiliano (Udine), distante circa 14 km da Udine, stazione di solo transito del treno dei tifosi veneziani, ove comunque era stato previsto un servizio di osservazione per la segnalazione di eventuale presenza di tifoseria avversa, veniva segnalata la presenza di supporter friulani".

Immediatamente i responsabili dei servizi di ordine pubblico hanno disposto l’invio di personale inquadrato e territoriale verso quella località mentre un elicottero della polizia, impiegato nei servizi allo stadio, è arrivato immediatamente a Basiliano confermando che il treno dei tifosi era stato bloccato e che c'erano degli scontri in corso. Dagli accertamenti è emerso che un gruppo di circa 50 persone, friulani e austriaci tutti sostenitori dell’Udinese in buona parte travisati sono andati alla stazione di Basiliano prima del transito del treno e hanno occupato i binari e la massicciata ferroviaria accendendo torce e fumogeni rendendo necessario l’arresto del treno e impedendo quindi al convoglio di proseguire.

L'assalto al treno dei tifosi

Dal treno, ricostruisce la polizia, "sono scese svariate decine di tifosi veneziani che si sono scontrati fisicamente con i tifosi locali in una maxi rissa. Il treno inoltre è stato il bersaglio di un violento lancio di oggetti da parte dei tifosi locali che hanno danneggiato alcune vetture del convoglio stesso. Gli scontri e i danneggiamenti sono proseguiti per alcuni minuti prima dell’arrivo del personale di Polizia al sopraggiungere del quale la maggior parte dei sostenitori dell’Udinese, che avevano assaltato il treno, è fuggita mentre i tifosi veneziani sono risaliti sul treno".