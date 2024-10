UniForoItalico Sport Day il 5 ottobre

L'Università Foro Italico di Roma presenta la terza edizione di UniForoItalico Sport Day, in programma sabato 5 ottobre 2024, dalle 9:30 alle 14:00 presso il recentemente rinnovato Stadio dei Marmi. L'evento, patrocinato da Coni, Cip, Città Metropolitana di Roma Capitale, Municipio XV e Nado Italia, è aperto a persone di tutte le età e mira a promuovere il movimento e lo sport come elemento fondamentale del benessere, della gioia di vivere e della salute.

Il programma offre oltre 40 attività motorie e sportive, con un’attenzione particolare alle discipline inclusive, per consentire a tutti di partecipare e divertirsi. I partecipanti potranno cimentarsi in sport di squadra, attività individuali, sport di racchetta, fitness e attività outdoor che uniscono l’esercizio fisico all’amore per l’ambiente. Inoltre, ci sarà l’opportunità di divertirsi con attività come il calcio balilla umano o il teqball, oppure provare discipline inclusive come il sitting volley, il rugby in carrozzina o il baskin. Tutti i partecipanti saranno guidati da tecnici formatori e studenti dell’Ateneo, garantendo un'esperienza sicura e coinvolgente.

Un'importante componente della giornata sarà dedicata alla prevenzione. Saranno disponibili screening medici gratuiti e test di valutazione della forma fisica. I partecipanti potranno anche apprendere tecniche di primo soccorso e manovre salvavita, offrendo un'occasione per prendersi cura del proprio benessere con consulenze personalizzate. Nel corso della giornata, sono previste esibizioni sportive e interventi da parte di ospiti del mondo dello sport, che condivideranno le loro esperienze, arricchendo ulteriormente l'evento e ispirando i partecipanti.

Tra le varie attività proposte, sarà organizzata anche una Staffetta Universitaria 4x100, aperta agli studenti degli atenei di Roma. Sarà inoltre possibile partecipare a un “contest di destrezza” con in palio gadget dedicati. La partecipazione all’UniForoItalico Sport Day è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione sul sito https://sportday.uniroma4.it. Ogni partecipante potrà prenotare fino a 5 attività, scegliendo tra le opzioni disponibili, oppure iscriversi semplicemente per vivere e godere dell’atmosfera di uno stadio in movimento.