Trasferta in Belgio per i nerazzurri, a caccia di punti cruciali per la qualificazione diretta agli ottavi
L'Atalanta torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 28 gennaio, la squadra di Palladino affronta in trasferta l'Union Sg nell'ultima giornata della fase campionato. I nerazzurri, tredicesimi con 13 punti, vanno a caccia di una vittoria che potrebbe valere la qualificazione diretta agli ottavi. I belgi, 31esimi con soli 6 punti, sono quasi fuori dai giochi per il passaggio del turno e hanno bisogno solo di un successo per provare a sperare. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.
Ecco le probabili formazioni di Union Sg-Atalanta, in campo alle 21:
Union Sg (3-4-1-2) Scherpen; Sykes, Burgess, MacAllister; Khalaili, Van de Perre, Zorgane, Smith; El Hadj; Florucz, David. All. Hubert.
Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino.
Union Saint Gilloise-Atalanta sarà visibile su Sky Sport (canale 204 e 253), ma anche in streamin su Sky Go e NOW.