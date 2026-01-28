circle x black
Champions League, oggi Union Sg-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla

Trasferta in Belgio per i nerazzurri, a caccia di punti cruciali per la qualificazione diretta agli ottavi

Scamacca - Fotogramma/IPA
28 gennaio 2026 | 09.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Atalanta torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 28 gennaio, la squadra di Palladino affronta in trasferta l'Union Sg nell'ultima giornata della fase campionato. I nerazzurri, tredicesimi con 13 punti, vanno a caccia di una vittoria che potrebbe valere la qualificazione diretta agli ottavi. I belgi, 31esimi con soli 6 punti, sono quasi fuori dai giochi per il passaggio del turno e hanno bisogno solo di un successo per provare a sperare. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Union Sg-Atalanta, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Union Sg-Atalanta, in campo alle 21:

Union Sg (3-4-1-2) Scherpen; Sykes, Burgess, MacAllister; Khalaili, Van de Perre, Zorgane, Smith; El Hadj; Florucz, David. All. Hubert.

Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino.

Union Sg-Atalanta, dove vederla

Union Saint Gilloise-Atalanta sarà visibile su Sky Sport (canale 204 e 253), ma anche in streamin su Sky Go e NOW.

