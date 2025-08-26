circle x black
Us Open, il programma della terza giornata: da Sinner agli altri azzurri, i match di oggi

A New York day 3 dell'ultimo Slam stagionale. Il programma e gli orari delle partite

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
26 agosto 2025 | 10.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Terza giornata di match agli Us Open 2025. Oggi, martedì 26 agosto, a New York è il turno dei big azzurri Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Il numero uno se la vedrà con il ceco Vit Kopriva. Il toscano esordirà nello Slam americano contro il francese Mpetshi Perricard. In campo anche Lorenzo Sonego, contro l’australiano Tristan Schoolkate, e Matteo Arnaldi, che se la vedrà con l’argentino Francisco Cerundolo. Ecco il programma di giornata agli Us Open 2025 e dove vedere tutti i match in tv e streaming .

Us Open, il programma di oggi 26 agosto

Arthur Ashe Stadium, ore 17:30

E. Arango COL vs I. Swiatek POL

J. Sinner ITA vs V. Kopriva CZE

Arthur Ashe Stadium, ore 1

A. Tomljanovic AUS vs C. Gauff USA

A. Zverev GER vs A. Tabilo CHI

Louis Armstrong Stadium, ore 17

L. Musetti ITA vs G. Mpetshi Perricard FRA

A. Anisimova USA vs K. Birrell AUS

Louis Armstrong Stadium, ore 1

G. Minnen BEL vs N. Osaka JPN

E. Moller DEN vs T. Paul USA

Grandstand, ore 17

K. Boulter GBR vs M. Kostyuk UKR

A. Bublik KAZ vs M. Cilic CRO

A. Krueger USA vs S. Kenin USA

C. O’Connell AUS vs A. de Minaur AUS

Stadium 17, ore 17

M. Fucsovics HUN vs D. Shapovalov CAN

D. Collins USA vs J. Cristian ROU

B. Harris GBR vs F. Auger-Aliassime CAN

H. Baptiste USA vs K. Siniakova CZE

Campo 5, ore 17

V. Jimenez Kasintseva AND vs M. Joint AUS

A. Popyrin AUS vs E. Ruusuvuori FIN

L. Siegemund GER vs D. Shnaider

G. Monfils FRA vs R. Safiullin

Campo 6, ore 19

L. Riedi SUI vs P. Martinez ESP

F. Jones GBR vs E. Lys GER

S. Cirstea ROU vs S. Sierra ARG

Campo 7, ore 17

M. Arnaldi ITA vs F. Cerundolo ARG

L. Noskova CZE vs D. Galfi HUN

S. Tsitsipas GRE vs A. Muller FRA

A. Zakharova vs E. Avanesyan ARM

Campo 10, ore 19

L. Boisson FRA vs V. Golubic SUI

H. Gaston FRA vs S. Mochizuki JPN

Campo 11, ore 17

S. Lamens NED vs V. Glozman USA

Q. Halys FRA vs D. Goffin BEL

E. Alexandrova vs A. Sevastova LAT

N. Borges POR vs B. Holt USA

Campo 12, ore 17

B. Haddad Maia BRA vs S. Kartal GBR

C. Dolehide USA vs X. Wang CHN

L. Sonego ITA vs T. Schoolkate AUS

R. Bautista Agut ESP vs J. Fearnley GBR

Campo 13, ore 19

V. Royer FRA vs Y. Bu CHN

D. Altmaier GER vs H. Medjedovic SRB

D. Vekic CRO vs J. Bouzas Maneiro ESP

Us Open, dove vedere i match del 26 agosto

Le partite degli Us Open 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport. I match saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e SuperTenniX.

