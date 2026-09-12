circle x black
Cerca nel sito
 

Us Open, la finale sarà Shelton-Zverev: ecco quando si gioca e dove vederla

Il tennista americano sfiderà l'attuale numero 2 del ranking Atp per conquistare il suo primo titolo Slam

Shelton e Zverev alle Atp Finals 2025 - IPA
Shelton e Zverev alle Atp Finals 2025 - IPA
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
12 settembre 2026 | 11.14
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Sarà Ben Shelton contro Alexander Zverev, la finale degli Us Open 2026. Il tennista americano ha raggiunto il tedesco nell'ultimo atto dello Slam di New York dopo il successo in rimonta contro Frances Tiafoe, battuto in semifinale con il punteggio di 4-6 6-3 6-3 7-5 in 3 ore e 15 minuti. Shelton andrà a caccia così del suo primo titolo Slam nella finale di domani, domenica 13 settembre. Ecco l'orario dell'ultimo atto del torneo e dove vedere il match in tv e streaming.

Shelton-Zverev, i precedenti

Com'è andata nei precedenti match tra Shelton e Zverev? Fin qui, il confronto è stato senza storia, con 5 successi per il tedesco nei 5 precedenti. Stavolta, Shelton avrà però tutto il tifo di casa dalla sua in una finale Slam. Un fattore da non sottovalutare nella lettura del confronto.

Shelton-Zverev, dove vederla

Tutte le partite degli Us Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Shelton Zverev Shelton Zverev finale Us Open
Vedi anche
Venezia 83, Favino: "Censura? A volte ci fermiamo prima, oggi c'è un conformismo dilagante" - Video
Venezia 83, America's Cup si presenta con il documentario 'Sail' - Video
Pantelleria, inaugurato il primo impianto eolico delle isole minori - Video
News to go
Bonus studenti, cosa si intende: tutti gli aiuti per il 2026
Ranucci lascia la redazione di Report: fra gli scatoloni spunta una lettera - Video
Venezia 83, Russell Crowe sbarca al Lido per il suo doc 'What Love Builds' - Video
"Tutto cominciò con un piatto di pasta al burro", quando Bonino ricordava l'incontro con Pannella - Video
Venezia 83, il regista Carrozzini: "L'Ai nel cinema sì, ma non deve sostituire gli attori" - Video
Ue, calano attraversamenti irregolari: 35% in meno
Venezia 83, oltre 25 minuti di standing ovation per "Naza": è record - Video
La denuncia di Jimmy Kimmel: "Trump ha bloccato l'intervista al candidato Dem Talarico" - Video
Venezia 83, Fanelli: "Nella serie 'Peccato' esorcizzo la paura di non recitare più. Ho 63 anni e somiglio a mia nonna" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza