Us Open, Anisimova sfiderà Sabalenka in finale

La statunitense andrà a caccia del primo titolo Slam nell'ultimo atto del torneo contro la numero uno del ranking Wta

Aryna Sabalenka - Fotogramma/IPA
05 settembre 2025 | 11.09
Redazione Adnkronos
Aryna Sabalenka centra la finale degli Us Open per il terzo anno consecutivo. Ancora una volta, la numero uno del ranking Wta ha centrato l'ultimo atto dello Slam americano, eliminando stavolta la statunitense Jessica Pegula. Per la bielorussa, successo in rimonta 4-6, 6-3, 6-4 in 2 ore e 7 minuti. Sabalenka affronterà ora Amanda Anisimova, che nell'altra semifinale ha battuto la giapponese Naomi Osaka 6-7, 7-6, 6-3 in tre ore. La statunitense va a caccia del primo titolo Slam nella finale di sabato (appuntamento alle 22 ora italiana).

Aryna Sabalenka Sabalenka US Open Us Open oggi Amanda Anisimova
