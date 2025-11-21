circle x black
Cerca nel sito
 

Vagnozzi: "Sinner ossessionato da ricerca di una perfezione impossibile"

Il coach del fuoriclasse azzurro ha pubblicato un post sui social, ringraziando Jannik per la stagione

Simone Vagnozzi e Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Simone Vagnozzi e Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
21 novembre 2025 | 15.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Un’annata piena di successi, ma anche complicata, con momenti difficili... Dove la differenza la fanno quei piccoli dettagli a volte impercettibili. La verità è che questo team nei momenti più difficili si compatta ancora di più. Ognuno prova a mettere una parte di sé per uscirne ancora più forti, spinto da quell’ossessione nella ricerca di una perfezione impossibile". Lo ha scritto sui social Simone Vagnozzi, coach (insieme a Darren Cahill) di Jannik Sinner. L'allenatore del numero 2 del ranking Atp ha celebrato la grande stagione del fuoriclasse azzurro, finalista in tutte le prove del Grande Slam e vincitore di Australian Open, Wimbledon e Atp Finals.

Vagnozzi e il post su Sinner

Coach Vagnozzi ha affidato il suo messaggio di fine stagione ai social, qualche giorno dopo la vittoria di Jannik Sinner alle Atp Finals di Torino: "Bravo Jannik, che è il primo a non volersi mai accontentare, ma a volersi migliorare. Grande atleta e grande uomo. Grazie Jannik e grazie a tutto il team".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Simone Vagnozzi Vagnozzi Sinner Sinner Jannik Sinner
Vedi anche
News to go
Black Friday, sconti e offerte in arrivo: come funziona - Video
News to go
Maltempo, dal Nord Europa freddo e gelo sull'Italia - Video
Dybala: "Obiettivo aiutare giovani, in momenti difficoltà tirare fuori qualcosa di più" - Video
Il Papa ad Assisi, arrivato alla Porziuncola per incontrare i Vescovi - Video
"Per i cristiani perseguitati e la libertà religiosa", Montecitorio si veste di rosso - Video
Roma, l'ingorgo al Colosseo lo risolve la suora "pizzardone": "Faccio il vigile, così vi mando a casa prima" - Video
Carfagna presenta proposta di legge per orfani di femminicidio: "Stato non deve lasciarli soli" - Video
Firmato il nuovo contratto di medici e sanitari - Video
Coldiretti: "Prezzi agricoli in picchiata, le aziende rischiano di fallire"
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Lavoro dei tavoli continuerà, a testa bassa per risposte ai cittadini” - Video
News to go
Salta trattativa ex Ilva, sindacati proclamano 24 ore di sciopero
Unipol apre sede a Bruxelles, Cimbri: "Leggi sempre più fatte in Ue"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza