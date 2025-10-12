circle x black
Vacherot trionfa a sorpresa e conquista Atp Shanghai, battuto il cugino Rinderknech

La vittoria del 26enne monegasco

Valentin Vacherot e Arthur Rinderknech - fotogramma/ipa
Valentin Vacherot e Arthur Rinderknech - fotogramma/ipa
12 ottobre 2025 | 13.08
Redazione Adnkronos
Finale in famiglia. Valentin Vacherot trionfa a sorpresa al torneo Atp Masters 1000 di Shanghai (cemento, montepremi 9.196.000 dollari). Il 26enne monegasco, numero 204 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, ha superato in finale il cugino, il trentenne francese Arthur Rinderknech, numero 54 del ranking Atp, con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-3 in due ore e 15 minuti.

Oltre a conquistare il primo titolo della carriera Vacherot compirà domani un grande salto in classifica, portandosi al numero 40 del mondo, suo best ranking. Rinderknech salirà invece al numero 28.

Tag
Tennis ATP Shanghai Vacherot Rinderknech
