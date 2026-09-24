Gli Orange ospiteranno la Germania nella prima giornata di Nations League
Virgil van Dijk litiga con un giornalista. Il difensore del Liverpool ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra Olanda e Germania, in programma oggi, giovedì 24 settembre, e valido per la prima giornata di Nations League. Durante l'incontro con i media il capitano orange ha avuto un acceso botta e risposta con un reporter.
"Non ho nessun problema con la stragrande maggioranza dei media, e non ne ho mai avuti", ha detto Van Dijk rispondendo a una domanda, "ma a volte scrivono cazzate e bugie. Cosa ci posso fare?".
Immediata la replica del giornalista: "Potresti parlarne direttamente con quella persona", ma la risposta di Van Dijk ha spiazzato tutti: "È quello che sto facendo in questo momento".