Vela d'epoca, dal 13 al 15 settembre 2024 l’International Hannibal Classic a Monfalcone

Lo Yacht Club Monfalcone, nato circa 3 anni fa dopo la trasformazione dell’ex Marina Hannibal e dello Yacht Club Hannibal, continua a valorizzare il settore della vela tradizionale supportando un evento entrato ormai di diritto tra i più importanti raduni di scafi d’epoca dell’Adriatico. Il sodalizio, presieduto da Germano Scarpa con Loris Plet alla direzione sportiva, organizzerà dal 13 al 15 settembre 2024, insieme alla Marina Monfalcone, l’ottava edizione dell’International Hannibal Classic – Memorial Sergio Sorrentino, quarta tappa della Coppa AIVE dell’Adriatico.

E dal 2023 è stato introdotto anche il Trofeo “Classic Metre Race”, dedicato esclusivamente alle barche a vela appartenenti alle Classi Metriche, dunque i 5.50 Metri S.I. (Stazza Internazionale), 6 Metri, 7 Metri, 8 Metri, 12 Metri, ecc. A partire dal primo decennio del Novecento, questa formula di stazza si è diffusa a livello planetario contribuendo alla realizzazione di centinaia di scafi che ancora oggi si sfidano sui campi di regata di tutto il mondo. Proprio a loro verrà offerta la possibilità di confrontarsi per tre giornate di regata consecutive, a partire da venerdì 13 settembre. Il resto della flotta regaterà nelle giornate di sabato e domenica. A partire da giovedì 1 agosto sarà possibile collegarsi al nuovo sito dello Yacht Club Monfalcone www.ycmonfalcone.com per visionare il Bando di Regata e il Modulo di Iscrizione online.

L’International Hannibal Classic – Memorial Sergio Sorrentino è ospitata all’interno del Marina Monfalcone e si svolgerà con il patrocinio della FIV (Federazione Italiana Vela), del C.I.M. (Comité International de la Méditerranée) e dell’AIVE (Associazione Italiana Vele d’Epoca), anche responsabile della stazzatura delle imbarcazioni. Tra i partner privati e istituzionali che da numerose edizioni sostengono la manifestazione W-eye, azienda udinese di occhialeria in legno, Armare Ropes, produttore di cime nautiche tecniche, il Comune di Monfalcone e regione FVG. Da quest’anno si aggiunge un partner importante, ECOFVG, nome del progetto di comunicazione sviluppato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con Arpa FVG. Lo spirito ecologico del progetto ben si sposa con il mondo della vela e delle barche in legno, da sempre portatore di valori legati alla difesa e alla salvaguardia dell’ambiente. Di seguito le categorie di imbarcazioni che potranno partecipare all’ottava edizione dell’International Hannibal Classic – Memorial Sergio Sorrentino: Yachts d’Epoca in legno o metallo (costruzione anteriore al 1950); Yachts Classici (varo entro il 1976), comprese eventuali repliche secondo Regolamento CIM; Yachts progettati da Carlo Sciarrelli; Open Classic; Categoria Passere

Come ogni anno all’International Hannibal Classic non mancheranno le conferenze di cultura marinaresca, aperte sia agli equipaggi che a eventuali appassionati di storia dello yachting. Tra queste “Vele classiche nel terzo millennio”, tenuta nel pomeriggio di sabato 14 settembre, dopo le regate, dall’ingegnere e architetto navale Carlo Bertorello. Docente all’Università Federico II di Napoli, al Politecnico di Milano e all’Accademia Navale della Marina Militare di Livorno, è stato project manager di Azzurra per l’America’s Cup 1987-1991. Tra i suoi progetti di barche classiche in legno Carolina e ER25 (vela) e Vaporina 24’ (motore). La conferenza descriverà come si è evoluto negli ultimi 30-40 anni il concetto di barca classica, inteso come testimonianza di valori tecnici e marinareschi. Verranno identificate le tipologie, materiali e fattori di influenza di quelle che potrebbero essere le barche classiche di domani, in funzione anche dei principi di sostenibilità ambientale.