Vela d'epoca, dal 28 agosto si celebrano i 40 anni della manifestazione di Imperia

Tutta la tradizione, la storia e la passione per il mare tornano nel capoluogo del Ponente ligure bandiera blu, grazie a Le Vele d’Epoca di Imperia, manifestazione organizzata da Comune di Imperia e Assonautica Imperia con il supporto di Yacht Club Imperia e Yacht Club Sanremo, che si svolgerà presso Calata Anselmi dal 28 agosto al 6 settembre. Grande fermento nel mondo della vela e non solo: la manifestazione compie 40 anni. Un “giro di boa” importante che verrà celebrato con un programma ricco di eventi in mare e a terra. Per l’occasione le Vele d’Epoca raddoppiano, ospitando il Campionato Mondiale della Classe 12 Metri Stazza Internazionale, e cioè l’appuntamento iridato per le gloriose imbarcazioni che hanno disputato le campagne di Coppa America dal 1958 al 1987. A un anno dalla Coppa America di Napoli, le regate di Imperia rievocheranno quindi l’emozione delle sfide epiche di Newport e Fremantle e sottolineeranno il gemellaggio fra il Museo del Mare di Bagnoli, il Galata di Genova e il Museo Navale di Imperia, gemellaggio nato proprio dalla collaborazione delle tre città marinare per promuovere l’edizione italiana della prestigiosissima Coppa delle cento ghinee.

Una settimana unica dedicata al mare, alla vela e alla sua storia, un evento più lungo rispetto alle precedenti edizioni, pensato per coinvolgere sia gli appassionati sia il grande pubblico, che prende il nome di “Imperia Sailing Week 2026”. Nel dettaglio il programma prevede le regate dei 12 metri Stazza Internazionale dal 28 agosto al 1 settembre, a seguire il tradizionale raduno storico delle “regine del mare”, che si concluderà il prossimo 6 settembre. Ma non è tutto. Il 40esimo compleanno delle Vele d’Epoca sarà festeggiato da un padrino d’eccezione: Mauro Pelaschier. Già timoniere di Azzurra in una delle prime sfide italiane all’America’s Cup, velista con alle spalle oltre mezzo secolo di successi dalle classi olimpiche al giro del mondo, il “leone” simbolo della vela italiana sarà testimonial del più importante raduno di vela classica e ne diffonderà i valori fra appassionati e professionisti.

A Porto Maurizio non solo i campioni più conosciuti ma anche gli scafi più prestigiosi. “Aria” dell’armatrice bolognese Serena Galvani Seràgnoli, plurivittorioso 8 metri Stazza Internazionale, costruito nel 1935 dal Cantiere Costaguta di Genova Voltri, che nello stesso anno firmò la realizzazione di “Italia”, altro 8mt S.I., medaglia d’oro per l’Italia ai Giochi Olimpici di Berlino 1936. Fra i 12mt S.I confermata la presenza della mitica “Kookaburra II”, campione del mondo nel 2024, armata da Patrizio Bertelli, patron di Prada e Luna Rossa. Da segnalare la più “longeva” della flotta: si tratta del 13 metri “Nin”, progettato da Jean Quernel e costruito nel 1913. Mentre a “Cambria”, un William Fife datato 1928, spetta il primato di più grande della flotta, con i suoi 40 metri di lunghezza fuori tutto. Molto apprezzato il ritorno di una affezionata della manifestazione come “Manitou” (Sparkman & Stephens, 1937), che ha saltato le edizioni 2025 e 2024. Grande ritorno della Goletta Palinuro, che sarà ormeggiata nel porto di Imperia accanto alle “regine” del mare e visitabile per il pubblico. La nave scuola della Marina Militare Italiana, costruita nel 1934 in Francia e acquisita dall’Italia nel 1950, fu presente all’evento inaugurale de Le Vele di Imperia e torna per celebrare questo anniversario importante. La Marina Militare è da sempre protagonista alle Vele d'Epoca di Imperia. Oltre a collaborare attivamente all'organizzazione, partecipa con i propri ufficiali e allievi dell'Accademia Navale, imbarcati su vere e proprie leggende della storia nautica italiana.

“Per la nostra città Le Vele d'epoca sono una sorta di gioiello, un evento prestigioso e raffinato che dà lustro alla nostra Comunità, motivo per il quale è molto sentito da tutti noi – sottolinea Claudio Scajola, Sindaco di Imperia - Per questo, è così tanto l'impegno e l'amore mio e dell'amministrazione a sostegno di questa manifestazione. Nel quarantesimo, abbiamo voluto raddoppiare, allungando un po' il calendario e ospitando, prima del raduno storico, il campionato del mondo dei12 metri stazza internazionale, gli scafi che hanno fatto la Coppa America più di 40 anni fa. Questa novità richiama il gemellaggio fra i circoli velici della città e quelli di Napoli, che a breve saranno la sede della prossima America's Cup. Per suggellare l'importanza di questa edizione, siamo onorati di avere un padrino d'eccezione, Mauro Pelaschier, il mito della vela italiana, nobile testimonial di quello che le Vele d'epoca di Imperia vogliono rappresentare nel mondo”.

"Tornare a Imperia, dove mi sono allenato da giovane per la mia prima Olimpiade, è una grande emozione - la dichiarazione di Mauro Pelaschier - Come la flotta delle Vela d'epoca, anche io sono nato prima della plastica e quindi ho un legame profondo con le barche in legno. Tenere a battesimo la 40esima edizione de Le Vele d'epoca significa per me anche diffondere un messaggio di autenticità e di valore che il mare e lo sport sanno impartire ai loro appassionati, affinché sempre più persone li riscoprano. Il mare non è solo una palestra naturale in cui fare attività fisica ma anche un'economia che può creare nuovi sbocchi occupazionali per i giovani”.

"Per questa edizione così importante abbiamo iniziato in anticipo anche la parte di promozione e comunicazione, con due obiettivi: portare il racconto dell'evento sempre più vicino al grande pubblico e aumentare le adesioni prima delle ferie di agosto – spiega

Biagio Parlatore, Presidente Assonautica Imperia - Questa presentazione segna il fischio di inizio ufficiale anche per il Team degli Organizzatori, pertanto voglio rivolgere un ringraziamento particolare al Comune di Imperia, a tutti i partner Istituzionali e sportivi ma anche agli sponsor della manifestazione"

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