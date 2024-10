Vela d'epoca, torna il Venice Hospitality Challenge, in laguna il 19 ottobre

L’XI edizione della Venice Hospitality Challenge è pronta al via: sabato 19 ottobre alle 13.30 come da tradizione gli spettacolari getti d’acqua dei rimorchiatori annunceranno lo start della sola regata che si corre dalla partenza all’arrivo nelle acque interne di una città. Un evento sportivo irripetibile in qualsiasi altro luogo del mondo ma anche un fiore all’occhiello nel calendario dello Yacht Club Venezia che, capitanato da Mirko Sguario, ha conquistato un successo ormai decennale portando a Venezia l’eccellenza della vela nel cuore di Venezia.

L’XI edizione della regata vede al suo fianco Ca’ Sagredo Hotel, Hotel Danieli, Ca’ di Dio VRetreats, Hotel Excelsior, The Gritti Palace, Londra Palace, JW Marriott, Nolinski Venezia, Palazzina, St. Regis, SINA Centurion Palace, Palazzo Venart Luxury Hotel e Alajmo Ristorante Quadri. Ogni hotel è abbinato a un’imbarcazione alle quali si aggiungono Il Moro di Venezia e New Zealand Endeavour in gara rispettivamente per il Comune di Venezia-Salone Nautico e la Scuola Navale Militare “Francesco Morosini”. Importante novità di quest’anno la prima partecipazione della Guardia Costiera con la barca Gipsea, sequestrata alla criminalità organizzata. Condotti da skipper di fama internazionale, saranno diciassette i Team che si contenderanno sul campo di regata l’ambito cappello del Doge, che quest’anno è stato realizzato nelle fornaci della vetreria New Murano Gallery in 18 esemplari numerati e firmati dal Maestro Mario Furlan.