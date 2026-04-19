circle x black
Cerca nel sito
 

Caos Verona, Orban litiga con un tifoso dopo ko contro Il Milan: cos'è successo

Scene surreali all'esterno del Bentegodi: l'attaccante scende dalla sua auto e ha da ridire con uno dei sostenitori gialloblù

Orban litiga con un tifoso - frame X
Orban litiga con un tifoso - frame X
19 aprile 2026 | 20.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Brutte scene fuori dallo stadio Bentegodi oggi, domenica 19 aprile, dopo Verona-Milan 0-1. Qualche ora dopo la fine della partita persa dai gialloblù, ora sempre più lontani dalla zona salvezza (la squadra di Sammarco è penultima, a -10 dalla Cremonese quartultima), Gift Orban se l'è presa con un tifoso e litiga con lui. Ma cos'è successo? L'attaccante nigeriano, molto nervoso dopo la sconfitta, ha rifiutato autografi e selfie ai tifosi, superandoli senza aprire il finestrino. Dopo una manata sulla sua auto, Orban è però sceso e ha attaccato uno dei sostenitori gialloblù con violenza in una scena bruttissima, ripresa dai cellulari dei presenti e diventata presto virale sui social.

CTA

La 'rissa' è stata subito placata e Orban è poi andato via. Resta però un brutto gesto da parte del calciatore, non giustificabile in alcun modo con il nervosismo legato alla sconfitta di oggi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Verona Orban tifoso Verona Milan Orban litiga tifoso
Vedi anche
Agostini: "Bezzecchi in grande forma ma stagione 'inizia' a Jerez a casa di Marquez" - Video
Orsini attacca l’Europa: “Miopia che spaventa, forse va cambiata la governance” - Video
News to go
Weekend quasi estivo, poi torna tempo instabile
Giuseppe Conte canta 'Via del Campo' di Fabrizio De André e dichiara: "Dal campo largo nasceranno frutti copiosi" - Video
Al Tg1 le immagini in esclusiva del presunto killer del personal trainer a Foggia - Video
Draghi: "Addio alla 'saggezza dei mercati': lo Stato e la geopolitica tornano centrali" - Video
Trump: "Non ho più lo stesso rapporto con Meloni" - Video
News to go
"Con prolungata crisi Hormuz rischio catastrofe agroalimentare globale", l'allarme Fao
Trump contro Meloni, cosa è successo
News to go
L'Italia è il Paese europeo con più case disabitate
Vinitaly, Carlo Cracco: "È un grande onore rappresentare il patrimonio culinario dell'Emilia Romagna" - Video
News to go
Donald Trump, l'attacco al Papa scuote la politica italiana


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza