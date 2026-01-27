circle x black
Vingegaard, brutta caduta in allenamento per... staccare un amatore

Il danese della Visma-Lease a Bike si è infortunato durante una sessione a Malaga, in Spagna

Jonas Vingegaard - Fotogramma/IPA
27 gennaio 2026 | 12.19
Redazione Adnkronos
Brutta caduta in allenamento per Jonas Vingegaard. Il fuoriclasse danese della Visma-Lease a Bike, due volte vincitore del Tour de France, è caduto in allenamento in bici vicino a Malaga, nel tentativo di staccare un amatore che stava cercando di seguirlo durante la sua sessione di lavoro. "Jonas sta bene e non ha riportato danni rilevanti" ha scritto oggi sui propri canali social la Visma, aggiungendo anche un importante messaggio per gli amatori, in termini di sicurezza.

"In generale, come squadra vorremmo esortare i tifosi in bicicletta a mettere sempre la sicurezza al primo posto. Per il bene vostro e degli altri, vi preghiamo di lasciare spazio ai corridori durante gli allenamenti e di garantire loro il massimo spazio e tranquillità possibile".

