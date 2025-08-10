circle x black
Cerca nel sito
 

Vlahovic, tiro horror con il Dortmund. E i tifosi della Juve si scatenano - Video

L'attaccante serbo al centro delle critiche

Dusan Vlahovic - Ipa/Fotogramma
Dusan Vlahovic - Ipa/Fotogramma
10 agosto 2025 | 20.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Piovono critiche su Dusan Vlahovic, sempre più lontano dalla Juventus. L'attaccante serbo ha giocato oggi, domenica 10 agosto, nell'amichevole vinta dai bianconeri per 2-1 contro il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park di Dortmund. Vlahovic, inizialmente in panchina, è entrato nel corso del secondo tempo, ma si è reso protagonista dell'ennesima prestazione opaca, che ha animato ancora di più il dibattito intorno al suo futuro.

In particolare, i tifosi bianconeri stanno criticando fortemente su X un'azione in cui Vlahovic riceve palla al limite dell'area, si rialza dopo un contrasto con un avversario, si gira e calcia in porta. Ma invece di inquadrare i pali di Kobel, la sua conclusione esce sbilenca e lontanissima dalla porta del Dortmund. "È triste da vedere", scrive un tifoso, "semplicemente patetico", gli fa eco un altro.

"Ancora peggio del tiro è constatare quanto sia egoista. Avrebbe potuto servire Miretti che si sarebbe trovato davanti al portiere", continua un altro tifoso. E ancora: "perché non l'ha passata?", "horror show". I tifosi della Juventus, insomma, hanno ormai scaricato Vlahovic, in attesa dell'offerta giusta per lasciare Torino.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
vlahovic vlahovic juventus vlahovic borussia dortmund juventus borussia dortmund juventus vlahovic critiche Dortmund amichevole
Vedi anche
News to go
Tassa di soggiorno, ricavi in salita nel 2024
News to go
Crescono i casi di 'sharenting' in Italia e aumentano le denunce tra genitori separati
News to go
Anziani al volante, allo studio una stretta sulle patenti
News to go
Lotteria Italia, oltre 32 milioni di euro di premi 'dimenticati' dal 2002 a oggi
News to go
Shein, multa dell'Antitrust da 1 milione di euro
News to go
Scioperi aerei e treni, la situazione in Italia e l’allerta per viaggi all'estero
News to go
Esodo, weekend da bollino nero: sabato il picco di traffico
News to go
Gaza City, approvata proposta Netanyahu di conquistarla
Ucraina-Russia, Trump: "Putin non deve per forza incontrare Zelensky" - Video
Putin e l'incontro con Trump: "Anche Zelensky? Vediamo... " - Video
Serracchiani (Pd) 'bocciata' al cruciverba: invece di Fico, per la Campania sceglie l’uva - Video
Chikungunya, allarme in Cina: oltre 7.700 casi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza