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Wimbledon, adesso è ufficiale: Serena Williams giocherà anche il torneo di singolare

La fuoriclasse americana aveva già deciso di giocare il doppio con sua sorella Venus

Serena Williams - IPA
Serena Williams - IPA
21 giugno 2026 | 21.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un ritorno in grande stile. Non soltanto il torneo di doppio al fianco della sorella Venus, ma anche nel singolare femminile di Wimbledon 2026. Serena Williams sarà ai nastri di partenza del terzo Slam della stagione e la notizia è stata ufficializzata oggi, domenica 21 giugno, dai profili social del torneo. La fuoriclasse americana, 44 anni, ha vinto lo Slam inglese per sette volte in carriera e tornerà sui prati dell’All England Club grazie a una wild card concessa dagli organizzatori del torneo.

Per l’ex numero uno del mondo si tratta di un ritorno significativo, visto che non scende in campo in un incontro di singolare dagli Us Open 2022. Allora, il suo cammino si fermò al terzo turno contro l’australiana Ajla Tomljanovic.

Serena Williams, 23 volte campionessa Slam, era già tornata in campo qualche giorno fa nel doppio del Queen's, in coppia con Victoria Mboko. Il torneo si era però chiuso con un ritiro, a causa dell'infortunio della sua compagna di squadra.

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Wimbledon Serena Williams Serena Williams Wimbledon Wimbledon 2026
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