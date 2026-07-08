circle x black
Cerca nel sito
 

Wimbledon, i precedenti tra Djokovic e Sinner

I due campioni si incontrano venerdì per la 12esima volta, la quarta a Londra

Novak Djokovic e Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Novak Djokovic e Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
08 luglio 2026 | 12.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quello di venerdì sul campo centrale in semifinale a Wimbledon sarà il dodicesimo confronto tra Novak Djokovic e Jannik Sinner, il quarto sull'erba londinese. Il bilancio complessivo vede in vantaggio l'azzurro 6-5. Il primo confronto diretto risale al 2021 sulla terra del torneo di Montecarlo con il vincitore di 24 Slam che si impone 6-4, 6-2.

L'anno successivo la prima sfida ai 'Championships', vince ancora Djokovic ma Sinner conquista i primi due set prima di cedere per 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2. I due si ritrovano nel 2023 sempre a Londra con il serbo che si impone di nuovo con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-6 (7-4). A novembre di quello stesso anno doppio confronto alle Atp Finals di Torino. Nel round robin si impone, per la prima volta, l'altoatesino per 7-5, 6-7 (5-7), 7-6 (7-2), in finale si riscatta il campione di Belgrado con un netto 6-3, 6-3.

Da questo momento Sinner inanellerà una serie di 5 vittorie consecutive, a partire dalla finale di Coppa Davis 2023 dove trionfa per 6-2, 2-6, 7-5 trascinando l'Italia al titolo. Pochi mesi dopo in semifinale all'Australian Open arriva un altro successo con il punteggio di 6-1, 6-2, 6-7 (6-8), 6-3. A ottobre 2024 si ritrovano in finale al torneo Masters 1000 di Shanghai e l'italiano conquista il titolo imponendosi 7-6 (7-4), 6-3.

Nel 2025 altre due vittorie 'tricolori' in semifinale al Roland Garros (6-4, 7-5, 7-6 (7-3)) e a Wimbledon (6-3, 6-3, 6-4). L'ultimo testa a testa risale allo scorso gennaio in semifinale all'Australian Open con Djokovic che vince in rimonta con il punteggio di 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
djokovic sinner wimbledon wimbledon 2026
Vedi anche
News to go
Le Pen, condannata, annuncia candidatura a presidenziali Francia nel 2027
Meloni vede Zelensky, incontro al vertice Nato di Ankara - Video
Argentina rimonta, il delirio allo stadio e il tifoso dell'Egitto sotto choc - Video
Meloni al vertice Nato: "Con Trump rapporti cordiali" - Video
Mancini ct dell'Italia? La 'melina': "Devo allenare Nazionale Politici" - Video
Vertice Nato, l'arrivo di Trump e Meloni al ricevimento ufficiale ad Ankara - Video
Trump: "Il rapporto con la Nato è peggiorato per la Groenlandia" - Video
News to go
Bonifici tra parenti, scattano i controlli dell'Agenzia delle Entrate
Branco di lupi 'adotta' un cucciolo di cane, il caso raro in Grecia – Video
Trieste, segue le indicazioni del navigatore e resta incastrato nel sottopassaggio - Video
Milano, Cottarelli: "Io candidato? Nessuno mi ha fatto proposta ufficiale, al momento non ci penso" - Video
Nato, Cavo Dragone: "A livello militare completa sintonia con Usa" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza