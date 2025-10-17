circle x black
Wta Ningbo, Paolini supera in rimonta Bencic e vola in semifinale

Vittoria dell'azzurra in Cina, ora la tennista italiana se la vedrà con la vincente del match fra Ajla Tomljanovic ed Elena Rybakina

Jasmine Paolini al Wta di Ningbo - Afp
17 ottobre 2025 | 10.48
Redazione Adnkronos
Jasmine Paolini vola in semifinale nel torneo Wta 500 di Ningbo in Cina. L'azzurra, numero 8 del ranking e seconda favorita del seeding, a caccia del pass per le Wta Finals di Riad, si è imposta in rimonta, nei quarti di finale, sull'elvetica Belinda Bencic, numero 14 Wta per 5-7, 7-5, 6-3. Per la svizzera problemi alla coscia destra nel corso del terzo set. Ora in semifinale la tennista italiana se la vedrà con la vincente del match fra Ajla Tomljanovic ed Elena Rybakina.

Wta Ningbo Wta Finals jasmine paolini jasmine paolini wta ningbo paolini bencic
