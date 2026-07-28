La notizia, che era nell'aria da tempo, è ora ufficiale

Zinedine Zidane è il nuovo ct della Francia. Il 54enne succede a Didier Deschamps, che si è dimesso dopo il quarto posto della Francia ai Mondiali del 2026.

𝗭𝗜𝗡𝗘𝗗𝗜𝗡𝗘 𝗭𝗜𝗗𝗔𝗡𝗘, 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗔𝗨 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗟’𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 🐓🇫🇷 pic.twitter.com/5ocGyYETNm — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 28, 2026

La notizia, che era nell'aria da tempo, è ora ufficiale. Zidane, che alla guida del Real Madrid ha conquistato 11 trofei tra cui tre Champions League, dovrebbe aver firmato un contratto fino al 2030, con l'obiettivo di guidare la Francia nei prossimi Europei del 2028 e ai Mondiali del 2030.