Alexander Zverev torna in campo al Roland Garros 2026. Oggi, mercoledì 27 maggio, il tennista tedesco sfida il ceco Tomas Machac - in diretta tv e streaming - nel secondo turno dello Slam di Parigi. Zverev, semifinalista lo scorso anno prima di essere battuto da Alcaraz, arriva al match dopo la vittoria dell'esordio contro Bonzi, mentre Machac ha battuto Bergs.

Zverev-Machac, orario e precedenti

La sfida tra Zverev e Machac è in programma oggi, mercoledì 27 maggio, alle ore 20.15. I due tennisti si sono affrontati in un solo precedente, vinto da Zverev nelle ultime Olimpiadi di Parigi.

Zverev-Machac, dove vederla in tv

Zverev-Machac, come tutte le partite del Roland Garros, saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.