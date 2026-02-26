Startupbusiness e HKSTP insieme per portare le startup in Asia

da startupbusiness.it

Startupbusiness avvia una nuova collaborazione strategica con HKSTP, l’Hong Kong Scientific and Technology Park e lo fa con l’obiettivo di contribuire attivamente a costruire nuove opportunità sia per le aziende italiane ed europee che possono essere interessate ad avvicinarsi a ciò che l’ecosistema di Hong Kong offre e di cui abbiamo scritto diffusamente qui, sia per offrire una finestra di accesso ai mercato europei alle aziende innovative che nascono nel parco scientifico e tecnologico. Inoltre la partnership nasce anche per fare conoscere i casi di successo di imprese internazionali che si stanno sviluppando a Hong Kong tramite i programmi dell’HKSTP e di aziende asiatiche che partendo da Hong Kong sono giunte in Europa.

Il primo tassello di questa collaborazione è portare all’attenzione degli imprenditori che leggono Startupbusiness il programma che si chiama ‘soft landing’, programma che HKSTP sviluppa già da anni e che ha come sua prossima deadline, ve ne sono diverse durante l’anno, il 23 marzo 2026.

Il programma prevede una serie di passaggi e consente inizialmente di avvicinarsi e conoscere le opportunità dell’ecosistema della città asiatica e le specificità di quanto HKSTP offre, l’adesione al programma non comporta obblighi ma consente di decidere a un certo punto se compiere i passi successivi e definire una presenza formale a Hong Kong che è il primo passo per poi accedere anche al grant che il programma include per le aziende che scelgono di percorrerlo e che arriva fino a un totale di 100mila dollari di Hong Kong, circa 10mila euro, a cui si aggiunge il supporto allo sviluppo delle attività ed eventualmente all’avvio di una prima sede fisica presso gli edifici del parco scientifico che ha la sua sede principale nella zona di Hong Kong nota con il nome di Sha Tin dove ha sede anche l’università Cinese di Hong Kong e una sede ulteriore anche nella città di Shenzhen, quindi già nella Cina continentale che, va ricordato è considerata la città maggiormente tecnologica del Paese ed è raggiungibile facilmente da Hong Kong sia in treno sia in metropolitana.

Per potere richiedere maggiori informazioni relativamente al programma che parte appunto con il suo primo batch per il 2026 ci si può iscrivere alla community Global Connect di HKSTP a questo link , che da anche accesso alla newsletter informativa periodica, per chi invece vuole direttamente avanzare una prima iscrizione al programma può farlo andando al form in questa pagina.

Il soft-landing program è una opportunità che consente di esplorare senza impegno iniziale l’accesso al mercato asiatico e di farlo potendo sperimentare facendo leva sull’ecosistema di Hong Kong che si propone come vera e propria porta di ingresso alla Cina, alla cosiddetta Great Bay Area e in generale all’Asia nel suo complesso. Inoltre il programma si comporta come una guida capace di accompagnare gli imprenditori passo per passo in tutto il processo di avvicinamento e aiutarli nelle varie scelte, un supporto complessivo che comprende la creazione di opportunità di business, il contributo finanziario tramite il grant che viene erogato per fasi, l’accesso a spazi per stabilire eventuali uffici, la promozione e lo sviluppo dell’azienda sul territorio, il supporto tecnico e il supporto formativo in termini di conoscenza delle dinamiche di business specifiche per i mercati asiatici e naturalmente tanto networking, con altri imprenditori, con investitori con possibili partner e clienti. (foto tratta dal sito web dell’HKSTP)

Per approfondimenti: https://www.startupbusiness.it/startupbusiness-e-hkstp-insieme-per-portare-le-startup-in-asia/149593/