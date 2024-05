Blitz dell'ex parlamentare dei Verdi Stefano Apuzzo questa mattina alla Camera dove dal balcone ha esposto due bandiere della Palestina. Un'azione dimostrativa con un vero e proprio blitz, spiega Apuzzo, per "dare una sveglia alle istituzioni e al governo italiano". Le bandiere sono state rimosse dai commessi della Camera. ''Sono entrato a vedere la mostra che era in corso. Mi sono calato da una finestra laterale della sala Aldo Moro - racconta ai giornalisti - sono salito sul cornicione dove ho camminato per una decina di metri per poi scavalcare e salire sul balcone sopra l'ingresso principale di palazzo Montecitorio. Ho esposto due bandiere della Palestina. Nessuno mi ha fermato". ''Volevo dare una sveglia alle istituzioni e al governo italiano'' che con ''Oto Melara e Leonardo sono protagoniste di quanto sta accadendo a Gaza'', denuncia Apuzzo. Angelo Bonelli, interpellato telefonicamente, non sapeva ancora nulla del blitz ma non ne è sorpreso. "Stefano ha una sua storia...", dice all'Adnkronos. "Lascio spazio a lui" nel commentare il gesto ma "è certo - sottolinea Bonelli - che lo Stato di Palestina è necessario venga riconosciuto". Apuzzo attualmente è in lista alle europee con Avs nella circoscrizione Nord Ovest. (Immagini Fotogramma)