650 al minuto: il podcast di Roberto Saviano che racconta la storia del Kalashnikov

Audible, società Amazon leader nella produzione e distribuzione di contenuti audio di qualità, annuncia l'uscita del podcast "650 al minuto. L'incredibile storia del Kalashnikov", scritto e narrato da Roberto Saviano. Attraverso dieci episodi da 50 minuti, il podcast ripercorre la storia del celebre fucile mitragliatore AK-47, ideato da Mikhail Kalashnikov, partendo dalle sue origini nel villaggio di Kurya, negli altipiani russi, fino alla sua diffusione capillare in ogni angolo del globo. Saviano esplora le ragioni che hanno reso il Kalashnikov l'arma più utilizzata al mondo, dalla sua semplicità ed economicità di produzione, utilizzo e manutenzione, alla sua efficacia letale che non richiede particolare addestramento o forza fisica per essere impiegata.

Il podcast analizza l'impatto devastante dell'AK-47 in diversi contesti, dai conflitti armati che hanno insanguinato il Vietnam all'attentato alle Olimpiadi di Monaco del '72 e al Bataclan di Parigi nel 2015, fino al suo utilizzo da parte di gruppi terroristici come Isis e Al-Qaeda e organizzazioni criminali come la camorra, la 'ndrangheta e la mafia. "650 al minuto" non si limita a raccontare la storia di un'arma, ma offre una riflessione sul suo ruolo nella storia dell'umanità e sul suo impatto sulla società. La voce di Saviano si intreccia con le testimonianze di esperti e personaggi come Daniel Psenny, Gastone Breccia, Irene Caratelli e altri, offrendo un quadro completo e approfondito del fenomeno Kalashnikov. Il podcast è arricchito dal sound design di Niccolò Martin, dalla sigla di Leopoldo di Legne e dalla copertina realizzata da Tanino Liberatore, che ritrae un bambino soldato, simbolo drammatico dell'utilizzo indiscriminato di quest'arma. "650 al minuto. L'incredibile storia del Kalashnikov" è disponibile in esclusiva su Audible.it a partire dal 16 dicembre.