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AC Monza adotta la piattaforma Eye-Able

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Il club brianzolo avvia un piano di adeguamento tecnologico dei propri servizi online per abbattere le barriere informatiche e conformarsi all'European Accessibility Act

AC Monza adotta la piattaforma Eye-Able
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10 settembre 2026 | 13.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In vista dell'applicazione delle direttive previste dall'European Accessibility Act, l'Associazione Calcio Monza ha avviato un piano di ristrutturazione dei propri canali digitali integrando la piattaforma tecnologica fornita dalla scale-up Eye-Able. L'operazione mira all'adeguamento normativo e all'eliminazione delle barriere informatiche che limitano la navigazione sul sito web e sui portali della societa, controllata dal 2026 dal fondo statunitense Beckett Layne Ventures.

L'intervento punta a rendere fruibili in modo autonomo le procedure di biglietteria elettronica, l'acquisto di merchandise nello shop ufficiale e la consultazione delle notizie per utenti con disabilità o limitazioni funzionali. Dal punto di vista operativo, la piattaforma all-in-one prevede un audit tecnico iniziale con user test e monitoraggio continuo, seguito da una fase di remediation in cui correzioni automatiche basate su intelligenza artificiale affiancano la risoluzione manuale dei problemi di accessibilità del codice. L'infrastruttura fornisce inoltre la documentazione necessaria per attestare e governare la conformità legale nel tempo.

Sulle motivazioni strategiche e sociali dell'integrazione informatica, Lorenzo Scumaci, CEO di Eye-Able Italia, dichiara: Lo sport ha lo straordinario potere di unire le persone attorno a una passione condivisa e oggi questa inclusione passa anche dal digitale. Garantire che contenuti e servizi online siano accessibili a tutti non è solo un dovere dal punto di vista normativo ma una scelta di responsabilità sociale. Essendo nato e cresciuto in Brianza, non posso che essere orgoglioso che una società come il Monza abbia scelto di investire in questo percorso. È la dimostrazione di come innovazione, accessibilità e conformità possano procedere insieme, creando valore concreto per il Club, per i tifosi e per tutta la comunità.”

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piattaforma Eye Able AC Monza European Accessibility Act barriere informatiche accessibilita digitale Beckett Layne Ventures
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