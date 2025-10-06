Acer EMEA: logistica green, meno 2.470 tonnellate di CO₂ entro fine 2025

Acer ha ufficializzato un ambizioso piano di riduzione delle emissioni di CO₂ nella propria catena di approvvigionamento, fissando l'obiettivo a -2.470 tonnellate entro la fine del 2025. Tale target rappresenta un incremento significativo rispetto alle -274 tonnellate registrate nel 2023, confermando l'accelerazione del brand verso la logistica green.

Il raggiungimento di questo obiettivo è affidato a un mix di soluzioni innovative e sostenibili: l'adozione di trasporti elettrici, l'impiego di biocarburanti certificati e un sistema di monitoraggio continuo delle emissioni sviluppato internamente.

Le prime spedizioni con camion elettrici sono state avviate nei Paesi Bassi a settembre 2025, con l'immediato beneficio della riduzione delle emissioni locali e un miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane. Parallelamente, sono in corso progetti con il partner Kuehne+Nagel per l'adozione di HVO (Hydro Vegetable Oil) e altri biocarburanti, volti a sostituire i combustibili fossili tradizionali e a ridurre l'impronta carbonica della logistica pesante.

L'operatività di Acer è supportata da volumi logistici elevati – oltre 5.000 TEU via mare, 3.000 FTL via terra e l'equivalente di 12 voli cargo all'anno – diretti dai poli industriali cinesi verso l'area EMEA ed europea.

Efficienza, scelte strategiche e reinvestimento

La sostenibilità orienta le decisioni di trasporto del colosso informatico. Riccardo Bernasconi, EMEA Senior Director of Supply Chain di Acer, ha spiegato il principio guida: "La preferenza per il trasporto marittimo è motivata da un chiaro obiettivo di sostenibilità, privilegiando modalità di trasporto a minor impatto ambientale. A questo si affianca la riduzione del trasporto aereo e del trasporto misto mare-aria... Eventi come la crisi del Canale di Suez possono far aumentare i costi fino al 25-30%, incidendo anche sull'impronta ambientale: per questo le scelte di trasporto sono fondamentali sia per l'efficienza economica sia per la sostenibilità".

L'efficienza operativa ha già portato risultati tangibili: nel 2022, il consolidamento delle spedizioni ha consentito una riduzione di 779 viaggi in camion e un risparmio complessivo di 593 tonnellate di CO₂. L'utilizzo del carburante marittimo sostenibile (SMF) garantisce inoltre una riduzione delle emissioni fino all'85%.

Il finanziamento di queste iniziative green è garantito da un meccanismo interno virtuoso, che destina budget aziendali e penali contrattuali a fondi specifici per progetti di sostenibilità, assicurando continuità e risorse dedicate.

Collaborazione e cultura aziendale

La strategia di sostenibilità è rafforzata da partnership esterne mirate. Ave Stella Maris Crotti, Sustainability Manager di Kuehne+Nagel, ha commentato la collaborazione: "In qualità di consulenti logistici, aiutiamo i nostri clienti a trasformare il loro modello di business, progettando strategicamente la loro catena del valore per renderla redditizia, sostenibile e a prova di futuro. Collaborazione e trasparenza sono fondamentali per trasformare il nostro impegno ESG in azioni concrete".

Accanto alla partnership con Kuehne+Nagel, Acer collabora con SUPSI (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana) per la ricerca e lo sviluppo nella logistica sostenibile.

Sul fronte interno, l'azienda si sta preparando alla direttiva europea sul "Diritto alla Riparazione" aumentando la disponibilità di pezzi di ricambio e ottimizzando la gestione logistica per ridurre sprechi e impatto ambientale. Un sistema interno di riparazione delle schede madri supporta il riciclo e il reimpiego dei componenti difettosi nel ciclo produttivo.

Infine, l'attenzione alla sostenibilità si estende al benessere dei dipendenti. Trivikram Jayacham, EMEA HR Senior Director di Acer, ha aggiunto: "La sostenibilità fa parte della nostra cultura aziendale. Per questo motivo abbiamo intrapreso un percorso proattivo adottando modelli di business innovativi che danno priorità alla riduzione del nostro impatto ambientale. Tra i progetti, piccoli ma molto apprezzati dai nostri dipendenti, ci sono la stazione di ricarica per auto elettriche e la fornitura gratuita di eBike/eScooter per promuovere la mobilità sostenibile durante l'orario di lavoro".