Acer, la scuola italiana si affaccia al futuro dell'EdTech

In occasione del Bett Show, abbiamo avuto l'opportunità di intervistare Cristina Pez, Emea Director B2B & Education di Acer, per approfondire il ruolo dell'azienda nel panorama italiano dell'EdTech e le prospettive legate all'introduzione della GenAI nelle scuole

Il mondo dell'istruzione italiana sta vivendo una fase di profonda trasformazione, sospinta dall'onda dell'innovazione tecnologica. Un appuntamento cruciale per tastare il polso di questo cambiamento è stato il Bett Show di Londra, una vetrina europea di spicco per le soluzioni digitali applicate all'educazione. L'edizione 2025 del Bett Show ha visto una straordinaria partecipazione di aziende del settore tecnologico, desiderose di presentare le proprie proposte per le classi del futuro. Un tema centrale, com'era prevedibile, è stato quello dell'intelligenza artificiale generativa (GenAI), con le sue potenzialità di rivoluzionare l'approccio all'insegnamento e all'apprendimento.

Acer ha presentato al Bett Show i risultati di una ricerca condotta su oltre 700 scuole europee, con un focus particolare sull'Italia. L'indagine ha rivelato un quadro complesso, con luci e ombre. Se da un lato emerge un forte interesse degli insegnanti verso le tecnologie digitali, in particolare i computer portatili, dall'altro si riscontra un utilizzo ancora limitato di tali strumenti, spesso relegato a compiti di base come l'accesso a piattaforme e materiali didattici. Un dato interessante riguarda l'intelligenza artificiale: metà degli insegnanti intervistati dichiara di utilizzare già strumenti di GenAI per la preparazione delle lezioni, ma permangono preoccupazioni legate al rischio di un utilizzo scorretto da parte degli studenti, come copiare durante i compiti a casa.