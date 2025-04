Acer presenta la nuova gamma di PC gaming Nitro con GeForce RTX Serie 50

Nuovi laptop e desktop della linea Acer Nitro con GPU NVIDIA Serie 50 e funzionalità IA integrate, pensati per prestazioni elevate in formato compatto

Arese, 18 aprile 2025 – Acer annuncia l’ampliamento della propria linea di prodotti dedicati al gaming con il lancio dei nuovi laptop Nitro AI e del desktop compatto Nitro 20, tutti equipaggiati con le più recenti GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 50. I nuovi dispositivi, progettati per offrire prestazioni affidabili e funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, sono destinati a soddisfare le esigenze di gamer e creator in cerca di soluzioni efficienti e versatili, anche in ambienti caratterizzati da spazio limitato. La nuova serie di notebook Nitro AI comprende quattro modelli: uno da 18 pollici (AN18-61) e tre da 16 pollici (AN16-61, AN16S-61 e ANV16S-61), tutti progettati per garantire prestazioni elevate e supporto all’intelligenza artificiale tramite processori AMD Ryzen AI Serie 300. Questi dispositivi, configurabili fino al modello AMD Ryzen AI 9 365, integrano GPU laptop NVIDIA GeForce RTX fino al modello 5070 Ti e sono dotati di memoria DDR5 fino a 32 GB e archiviazione SSD PCIe Gen 4 fino a 2 TB.

Basate sull’architettura NVIDIA Blackwell, le nuove GPU Serie 50 sono pensate per abilitare il rendering accelerato da intelligenza artificiale, con il supporto della tecnologia NVIDIA DLSS 4 e dell’ecosistema NVIDIA Studio. I display offrono risoluzioni fino a WQXGA (2560x1600), refresh rate fino a 180 Hz, copertura del 100 percento della gamma colori DCI-P3 e luminosità massima di 400 nit. La tecnologia NVIDIA G-SYNC è integrata in tutti i modelli, riducendo fenomeni di tearing e migliorando la fluidità delle immagini. Il sistema di raffreddamento avanzato include doppie ventole, quattro prese d’aria e quattro uscite, con l’aggiunta di pasta termica in metallo liquido e heat pipe vettoriali nei modelli più performanti, per mantenere prestazioni stabili anche sotto carico.

I modelli Nitro 16S AI e Nitro V 16S AI si distinguono per un design compatto con spessore inferiore a 19,9 mm e scocca in metallo. La connettività è assicurata da Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e porta USB 4, mentre le fotocamere FHD IR risultano adatte a streaming e videoregistrazioni. Il software NitroSense e l’Experience Zone consentono di esplorare le funzionalità di intelligenza artificiale integrate. Il desktop Nitro 20 (N20-100) combina un design compatto da 15 litri con componenti aggiornati per offrire un’esperienza di gioco moderna. Il dispositivo è equipaggiato con processori Intel Core i5-13420H e GPU NVIDIA GeForce RTX 5060, in grado di gestire carichi grafici intensi con il supporto della tecnologia NVIDIA DLSS 4. Le opzioni di archiviazione includono fino a 1 TB di HDD e 1 TB di SSD. Il design è minimale, con finiture sobrie e logo Nitro rosso, mentre il tasto di accensione con sensore di impronte digitali consente un accesso rapido e sicuro.

La connettività include Wi-Fi 6E, LAN, porte USB Type-C e Type-A anteriori e posteriori, oltre a uscite video compatibili con un’ampia gamma di monitor. In Italia, la disponibilità dei nuovi dispositivi Acer Nitro è prevista per l’estate 2025. Il modello Nitro 16 AI (AN16-61) e la versione sottile Nitro 16S AI (AN16S-61) saranno in commercio a partire da luglio, con un prezzo iniziale fissato a 1.399 euro. Sempre a luglio è atteso anche il desktop compatto Nitro 20 (N20-100), che verrà proposto a partire da 899 euro. I modelli Nitro 18 AI (AN18-61) e Nitro V 16S AI (ANV16S-61) saranno invece disponibili da agosto, rispettivamente con un prezzo di partenza di 1.499 euro e 1.299 euro.