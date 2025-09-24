Achille Lauro nuovo volto Motorola: una partnership tra arte e tech - Il video

circle x black
L'artista e il brand uniscono innovazione e stile in una campagna digitale che celebra l'autenticità e l'espressione di sé

24 settembre 2025 | 08.16
Redazione Adnkronos
Motorola, per mezzo di una nota ufficiale, ha annunciato la partnership con Achille Lauro, nuovo Brand Ambassador per l'Italia. La collaborazione prende forma in una campagna digitale esclusiva, già online, che vede l'artista protagonista insieme alla famiglia di smartphone Motorola edge, in particolare il nuovo motorola edge 60 neo.

Questa sinergia rafforza il legame tra il brand di smart device e il mondo della musica, un linguaggio universale che ispira le nuove generazioni. La scelta di Achille Lauro, "artista poliedrico, icona di stile e figura di spicco", riflette la filosofia di Motorola: rivolgersi a un pubblico che non teme di distinguersi e che vuole esprimere la propria individualità con audacia e dedizione.

"Achille Lauro incarna perfettamente i valori di Motorola: innovazione, audacia, autenticità e la capacità di distinguersi," ha dichiarato Giorgia Bulgarella, Head of Marketing di Motorola Italia. "Il suo percorso artistico, la sua inconfondibile estetica e il suo profondo legame con la musica lo rendono il partner ideale per rafforzare il nostro messaggio e la nostra connessione con un pubblico che cerca non solo tecnologia, ma anche un modo per esprimere la propria identità."

Ecco il video della nuova campagna Motorola che vede protagonista Achille Lauro

Il fulcro della campagna, ideata da EY Studio+, è una potente metafora visiva: un ascensore che accompagna l'artista in un viaggio ascensionale. Questo percorso non è un semplice spostamento fisico, ma un simbolo della capacità di elevarsi "al di sopra del rumore di fondo" e di superare le convenzioni. Il video si chiude con una domanda diretta che sfida lo spettatore: "E tu che fai, sali?". Un invito a essere autentici e a lasciare il proprio segno nel mondo.

"Ho sempre creduto che lo stile non sia solo apparenza, ma un vero atto di libertà, il modo in cui scegliamo di raccontarci e di lasciare un segno," ha affermato Achille Lauro. "Collaborare con Motorola significa portare questa visione... anche nel mondo della tecnologia: rompere gli schemi, elevarsi, raccontarsi senza filtri. Questa campagna si rivolge a una generazione che non ha paura di mostrare chi è."

