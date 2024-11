Adnkronos Q&A, Pisino (Cim4.0): “Rendere Ai disponibile anche a piccole e medie imprese”

“Nell’industria, in generale, l’applicazione dell’intelligenza artificiale e dell’intelligenza artificiale generativa sono già realtà. Bisogna darsi da fare perché anche la filiera, le piccole medie imprese del made in Italy, siano all’altezza dell’Ai”. Così Enrico Pisino, ceo Competence center nazionale Cim4.0, in occasione del nuovo appuntamento Adnkronos Q&A ‘Trasformazione digitale: dentro l’Ai’, organizzato al Palazzo dell’Informazione a Roma e dedicato alle nuove tendenze del tech, ai passi avanti e ai dubbi legati alle applicazioni dell’intelligenza artificiale.