Agenzia Spaziale Italiana: si dimette il CdA, verso il commissariamento dell'Ente

La vicepresidente vicaria dell'Agenzia Spaziale Italiana, professoressa ed avvocato Elda Turco Bulgherini, insieme ai consiglieri Stefano Gualandris e Stefano Arcifa, ha rassegnato le proprie dimissioni dal Consiglio di amministrazione, determinando la decadenza dell'organo di governo e aprendo la strada al commissariamento dell'Ente, rimasto privo della figura apicale a seguito della scomparsa del presidente Teodoro Valente.

La decisione di rimettere il mandato da parte dei tre componenti del CdA è stata assunta per consentire all'Agenzia di superare lo stallo istituzionale e ripristinare la piena operatività con la nomina di un nuovo presidente e di un rinnovato Consiglio di amministrazione, in vista delle scadenze e degli eventi strategici a carattere nazionale, europeo e multilaterale previsti nei prossimi mesi. Gli sviluppi della situazione amministrativa dell'Ente spaziale sono stati illustrati al Governo dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, senatore Adolfo Urso, in qualità di Autorità delegata per le Politiche spaziali e aerospaziali, durante un'informativa resa nell'ultima riunione del Consiglio dei ministri.