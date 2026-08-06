circle x black
Cerca nel sito
 

Agenzia Spaziale Italiana: si dimette il CdA, verso il commissariamento dell'Ente

sponsor

Le dimissioni di tre membri del CdA aprono la strada al commissariamento dell'Agenzia Spaziale Italiana per rinnovare i vertici istituzionali dell'Ente

Agenzia Spaziale Italiana: si dimette il CdA, verso il commissariamento dell'Ente
06 agosto 2026 | 13.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La vicepresidente vicaria dell'Agenzia Spaziale Italiana, professoressa ed avvocato Elda Turco Bulgherini, insieme ai consiglieri Stefano Gualandris e Stefano Arcifa, ha rassegnato le proprie dimissioni dal Consiglio di amministrazione, determinando la decadenza dell'organo di governo e aprendo la strada al commissariamento dell'Ente, rimasto privo della figura apicale a seguito della scomparsa del presidente Teodoro Valente.

La decisione di rimettere il mandato da parte dei tre componenti del CdA è stata assunta per consentire all'Agenzia di superare lo stallo istituzionale e ripristinare la piena operatività con la nomina di un nuovo presidente e di un rinnovato Consiglio di amministrazione, in vista delle scadenze e degli eventi strategici a carattere nazionale, europeo e multilaterale previsti nei prossimi mesi. Gli sviluppi della situazione amministrativa dell'Ente spaziale sono stati illustrati al Governo dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, senatore Adolfo Urso, in qualità di Autorità delegata per le Politiche spaziali e aerospaziali, durante un'informativa resa nell'ultima riunione del Consiglio dei ministri.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ASI dimissioni cda ASI commissariamento Agenzia Spaziale Italiana ministro delle Imprese e del Made in Italy senatore Adolfo Urso Autorità delegata per le Politiche spaziali e aerospaziali
Vedi anche
'Codice' su Rai1, Barbara Carfagna: "L'Europa può essere sovrana senza controllare le tecnologie?"
Ancora acquisti sui mercati dopo dato su lavoro Usa peggiore di attese, a Milano Mps in evidenza, giù Stellantis - Video
Angelo Bonelli in spiaggia con l'ombrellone...ma è il Po in secca - Video
Carburanti annacquati, Corradini (Gdf): "A Roma sequestrate 10,5 tonnellate" - Video
Carburanti annacquati, Apruzzese (Adm): "Un campione su 10 risulta adulterato, fenomeno in crescita" - Video
Jovanotti e la sua band rendono omaggio al 'Maestrone' Guccini - Video
Wwf a difesa delle tartarughe marine, in Sicilia primato di deposizioni - Video
Mercati più cauti: Milano supera i 54mila punti, rally di Banco Bpm dopo apertura a fusione con CA Italia - Video
Vannacci celebra Guccini e canta "L'avvelenata" - Video
Con il sax immerso nelle acque del Po, l'esibizione jazz da brivido di Frankye Laforgue - Video
Un pennuto con le zampe azzurre fosforescenti, sembra Ai ma è la natura - Video
Conte ricorda Guccini: "Cantautore che ci ha fatto pensare, non solo emozionare" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza