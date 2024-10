Amazon potenzia il servizio "Consegna in Giornata"

Amazon continua a rafforzare la propria offerta, e lo fa annunciandolo in una nota ufficiale, con l'espansione del servizio di Consegna in giornata per i clienti Prime, ora disponibile anche a Torino, Firenze, Genova, Padova e Bologna. Questa estensione mira a migliorare ulteriormente l'esperienza d'acquisto, portando efficienza e convenienza direttamente alle porte dei consumatori italiani.

Lanciato per la prima volta in Italia nel 2018 a Roma e Milano, il servizio di consegna in giornata di Amazon ha già trasformato le abitudini di acquisto di molti, con una disponibilità che ora si estende a oltre 230 codici postali. Questa opzione permette ai clienti Prime di ricevere milioni di prodotti, inclusi quelli di marchi Amazon e delle piccole e medie imprese italiane, senza alcun costo aggiuntivo per ordini idonei di almeno 29 euro.

Nel 2024, il servizio ha registrato un record di rapidità con la consegna di un distributore automatico di cibo per gatti a un cliente di Torino in soli 189 minuti mentre oltre 5 miliardi di prodotti sono stati consegnati in giornata o in un giorno ai clienti Prime di tutto il mondo da inizio anno ad oggi. L'azienda non solo mira a migliorare l'efficienza ma si impegna anche per una sostenibilità a lungo termine, con l'obiettivo di raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2040.

Le consegne rapide e gratuite sono solo una delle molte comodità offerte dall'abbonamento Prime, che include anche vantaggi in termini di risparmio, intrattenimento e molto altro. Gli utenti possono esplorare una vasta selezione di prodotti popolari disponibili per la consegna in giornata attraverso il sito dedicato Aboutamazon.it, e scoprire tutti i benefici dell'abbonamento su amazon.it/prime.

Amazon sembra intenzionata a creare un servizio sempre più veloce ed efficace. Il nuovo drone Prime Air, MK30, è l’ultima innovazione sviluppata nell’ambito del progetto Prime Air e si differenzia da qualsiasi altro modello di drone finora utilizzato per la consegna di pacchi. Questi droni verranno impiegati per le consegne in alcune località nel Regno Unito e in Italia, che presto sveleremo.

"Continuiamo ad innovare per offrire ai clienti in Italia consegne rapide su un'ampia selezione di prodotti, inclusi quelli resi disponibili da 21.000 piccole e medie imprese, tra cui quelle incluse nella nostra vetrina Made in Italy, e dai grandi marchi che i clienti amano di più. Dal lancio di Prime in Italia, nel 2011, abbiamo continuato ad investire per dare valore aggiunto ai clienti Prime con benefici e offerte sempre nuove", ha dichiarato Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon.it e Amazon.es. "Sappiamo che i nostri clienti sono alla costante ricerca di convenienza, ampia selezione di prodotti e maggior comodità e non vediamo l’ora di poter offrire loro sempre più vantaggi dal 2024 e oltre”.