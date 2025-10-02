Amazon spinge sul cloud gaming con una nuova versione di Luna

Quando, qualche anno fa, un gruppo di sviluppatori e appassionati di videogiochi in Amazon ebbe l’idea di trasmettere i giochi in streaming come si fa con film e musica, molti la considerarono una scommessa azzardata. Lo streaming di videogiochi richiede infatti un’infrastruttura molto più complessa rispetto a quella necessaria per contenuti video o audio. Ma Amazon ha deciso di affrontare la sfida: nel 2022 è nato Amazon Luna, il servizio di cloud gaming che consente di giocare ovunque senza console né PC dedicati. Da allora il catalogo si è ampliato, Luna è arrivato in 14 Paesi e ogni mese vengono trasmesse milioni di ore di gioco.

Oggi, però, l’azienda statunitense ritiene che sia arrivato il momento di un cambio di passo. Il mondo del gaming conta oltre tre miliardi di giocatori, ma solo una frazione possiede una console o un PC da gioco. La maggior parte gioca su smartphone e, spesso, in solitaria. Eppure, i momenti più memorabili del videogioco nascono quando si gioca insieme: in famiglia, con gli amici, davanti al grande schermo. Fino ad ora, però, questo tipo di esperienza è stato appannaggio di chi è disposto a investire cifre importanti in hardware e a cimentarsi con giochi complessi e costosi.

Amazon ha raccolto il feedback dei membri Prime, molti dei quali si sono detti esclusi da questo modello: console e schede grafiche troppo care, giochi spesso poco accessibili, un’esperienza che non sempre invita alla condivisione. Da queste considerazioni nasce la nuova versione di Amazon Luna, in arrivo entro la fine dell’anno, con l’obiettivo di abbattere le barriere d’ingresso e trasformare il cloud gaming in un’esperienza collettiva, immediata e inclusiva.

Il cuore del nuovo Luna sarà GameNight, una sezione dedicata a party game social da giocare in famiglia o con gli amici, senza console né controller. Lo smartphone diventa infatti il sistema con cui interagire coi giochi: basta inquadrare un QR code per partecipare, in pochi secondi. I giochi GameNight sono pensati per la TV del soggiorno e mirano a ricreare — e superare — l’atmosfera delle classiche serate giochi casalinghe.

Al lancio sarà disponibile Courtroom Chaos: Starring Snoop Dogg, un party game d’improvvisazione ambientato in un’aula di tribunale, creato da Amazon e potenziato dall’intelligenza artificiale. Accanto a questo, ci saranno oltre 25 titoli multiplayer immediati, comprese versioni adattate per GameNight di successi come Angry Birds, Draw & Guess, Exploding Kittens, Flappy Golf Party e celebri giochi da tavolo come Taboo, Ticket to Ride e Cluedo. L’obiettivo è chiaro: offrire un’esperienza accessibile e divertente, in cui chiunque possa partecipare senza barriere tecniche né costi aggiuntivi, trasformando lo smartphone da elemento di distrazione a strumento di aggregazione.

Accanto ai party game, Luna offrirà agli abbonati Prime una libreria in costante crescita con oltre 50 giochi tra blockbuster, indie e classici, tutti inclusi senza costi extra. Titoli come Hogwarts Legacy, Indiana Jones e l'antico cerchio, Kingdom Come: Deliverance II, TopSpin 2K25 e Dave the Diver saranno giocabili direttamente su Fire TV, smart TV e tablet. Per questi giochi più complessi sarà necessario un controller: è sufficiente un qualsiasi modello Bluetooth, ma Amazon propone anche il Luna Controller, disponibile con sconti speciali in occasione dei Prime Big Deal Days fino al 10 ottobre. Per chi desidera ampliare ulteriormente l’offerta, sarà disponibile Luna Premium, che sbloccherà l’accesso a titoli aggiuntivi come EA Sports FC 25, Lego DC Super-Villains, Team Sonic Racing e Batman: Arkham Knight.