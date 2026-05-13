Android 17, tutte le novità tra IA e privacy﻿

Dalle emoji tridimensionali al controllo remoto contro i furti, la nuova versione della piattaforma punta tutto su personalizzazione e sicurezza

In occasione di una presentazione online, Google ha alzato il sipario sulla sua prossima iterazione del sistema operativo mobile. Android 17 si presenta come il punto di convergenza definitivo tra il software tradizionale e le potenzialità del modello Gemini: il pacchetto di funzioni battezzato Gemini Intelligence introduce strumenti come Rambler, un sistema di trascrizione in tempo reale capace di ripulire il parlato dalle incertezze, dai termini riempitivi e dalle ripetizioni inutili. L'approccio generativo si estende anche all'interfaccia utente attraverso la creazione di widget personalizzati partendo da semplici indicazioni testuali, permettendo di generare elementi grafici specifici per ogni esigenza, dal monitoraggio del meteo per ciclisti alla pianificazione dei pasti basata sull'apporto proteico.

Sul fronte del benessere digitale, Mountain View introduce Pause Point nel tentativo di arginare la dipendenza da smartphone e il fenomeno del doomscrolling. Il sistema impone un'attesa forzata di dieci secondi prima di accedere alle applicazioni contrassegnate come distraenti, suggerendo attività alternative come esercizi di respirazione o l'apertura di app più produttive. La rigidità della funzione è evidente nella scelta di impedire la disattivazione immediata del timer, richiedendo il riavvio completo del dispositivo per annullare la restrizione, una frizione necessaria a favorire la consapevolezza dell'utente nell'uso del mezzo tecnologico.

La convergenza con l'ecosistema concorrente compie un passo avanti significativo grazie all'espansione di Quick Share, che ora include una maggiore compatibilità con lo standard AirDrop di Apple. Oltre alla generazione di codici QR per il trasferimento rapido di file su iPhone, Android 17 sblocca finalmente la migrazione wireless completa dei dati, dai layout della schermata home alle eSIM, facilitando il passaggio tra le due piattaforme. Parallelamente, le nuove funzioni per i creatori di contenuti, come Screen Reactions, semplificano la produzione di video di reazione permettendo di registrare contemporaneamente la fotocamera frontale e qualsiasi contenuto visualizzato sul display in pochi tocchi.

L'aggiornamento non trascura l'estetica e la sicurezza, portando al debutto oltre quattromila emoji ridisegnate con un'estetica tridimensionale più profonda rispetto alle versioni precedenti. La protezione del sistema viene invece affidata a algoritmi di rilevamento malware più sofisticati, capaci di scansionare i comportamenti sospetti delle app in background, e a nuove misure contro il furto che includono il blocco biometrico remoto. Anche la difesa contro le frodi telefoniche riceve un potenziamento strutturale, integrando sistemi di verifica con gli istituti bancari per prevenire lo spoofing dei numeri ufficiali durante i tentativi di truffa.