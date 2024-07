Apple e Lewis Hamilton producono il film sulla F1 più costoso di sempre

Apple ha svelato il titolo del suo attesissimo film sulla Formula 1, e non è particolarmente lungo né sorprendente: "F1". Con un budget stimato che ha superato i 300 milioni di dollari, promette di essere uno dei progetti cinematografici più costosi della storia recente. Il primo teaser del film debutterà questo weekend, offrendo al pubblico un assaggio di ciò che li aspetta. Apple ha condiviso un poster promozionale che conferma il titolo piuttosto didascalico ma efficace del film. Brad Pitt sarà il protagonista, interpretando un ex pilota di Formula 1 che torna alle competizioni, cercando di riconquistare la gloria perduta.

Finally, official.



Brad Pitt stars in F1, coming to cinemas Summer 2025.



Sneak Peek this Sunday at the Formula 1 British Grand Prix.#F1 #F1Movie pic.twitter.com/vH83qj72Qm — Formula 1 (@F1) July 5, 2024

La produzione del film è supervisionata anche dal co-produttore Lewis Hamilton, sette volte campione di Formula 1, che ha avuto un ruolo chiave nel portare autenticità e realismo alla pellicola. Nonostante le critiche sul budget esorbitante, Hamilton ha minimizzato, lasciando intendere che il suo cachet per la consulenza non è affatto esagerato. Con un cast stellare e un team di produzione di primo livello, "F1" si preannuncia come un imperdibile evento cinematografico, capace di attirare sia i fan della Formula 1 che gli amanti del grande schermo. Per vederlo sarà ncessario attendere un altro anno, visto che arriverà nelle sale nell'estate del 2025.