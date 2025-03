Apple, nuovi iPad Air con M3 e iPad base da 409 euro

Apple ha annunciato l'aggiornamento della sua linea di tablet con l'introduzione del nuovo iPad Air, alimentato dal chip M3, e un rinnovato iPad base con chip A16. Entrambi i modelli saranno disponibili dal 12 marzo. Questi dispositivi si posizionano in segmenti di mercato distinti, offrendo opzioni per diverse esigenze e budget. Il nuovo iPad Air rappresenta un notevole passo avanti in termini di prestazioni rispetto ai modelli precedenti. Il chip M3, con la sua CPU a 8 core e GPU a 9 core, offre un incremento di velocità fino al 35% nei flussi di lavoro multi-thread e fino al 40% nelle prestazioni grafiche rispetto all'iPad Air con M1. L'architettura grafica avanzata di Apple, introdotta per la prima volta su iPad Air, supporta funzionalità come la cache dinamica, il mesh shading e il ray tracing con accelerazione hardware, migliorando notevolmente la resa di luci, riflessi e ombre nei giochi e nelle applicazioni di rendering 3D.

Il Neural Engine del chip M3, più veloce del 60% rispetto a quello dell'M1 nei flussi di lavoro AI, abilita funzionalità avanzate di intelligenza artificiale in iPadOS, tra cui Apple Intelligence. iPad Air è disponibile in due dimensioni: un modello da 11 pollici, progettato per la massima portabilità, e un modello da 13 pollici, che offre uno spazio di visualizzazione più ampio per il lavoro e la creatività. Entrambi i modelli sono disponibili in quattro colori: blu, viola, galassia e grigio siderale. Il nuovo iPad Air con chip M3 è disponibile a partire da 719€ per il modello da 11 pollici (Wi-Fi) e 969€ per il modello da 13 pollici (Wi-Fi). Sono disponibili anche configurazioni Wi-Fi + Cellular, con prezzi a partire da 889€ (11 pollici) e 1139€ (13 pollici). Sono previsti prezzi scontati per il settore Education.

La nuova Magic Keyboard, progettata specificamente per iPad Air, offre un trackpad più ampio, una fila di 14 tasti funzione e una cerniera in alluminio con connettore USB-C per la ricarica. È disponibile in bianco e compatibile con entrambi i modelli di iPad Air, con prezzi a partire da 329€ (11 pollici) e 349€ (13 pollici). iPad Air è compatibile con Apple Pencil Pro e Apple Pencil (USB-C), offrendo diverse opzioni per la scrittura, il disegno e l'annotazione.

Apple ha anche aggiornato il modello base di iPad, dotandolo del chip A16 e raddoppiando lo spazio di archiviazione base. L'aggiornamento offre un miglioramento delle prestazioni del 30% rispetto alla generazione precedente e fino al 50% rispetto ai modelli con chip A13. Il nuovo iPad è disponibile nei colori blu, rosa, giallo e argento, con opzioni di archiviazione da 128GB, 256GB e 512GB. I prezzi partono da 409€ per il modello Wi-Fi e 579€ per il modello Wi-Fi + Cellular, con sconti disponibili per il settore Education. iPad è compatibile con Apple Pencil (USB-C) e Apple Pencil di prima generazione. La Magic Keyboard Folio per iPad è disponibile a 299€.