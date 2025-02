Apple presenta iPhone 16e, nuovo modello a partire da 729 euro

Apple ha presentato oggi iPhone 16e, un nuovo modello che si aggiunge alla famiglia iPhone 16. Il dispositivo si distingue per l'integrazione di tecnologie avanzate in un formato più accessibile, mantenendo un focus sulle prestazioni e sulla tutela della privacy. iPhone 16e presenta un design robusto con un grado di protezione IP68 contro schizzi, gocce e polvere. La parte anteriore è protetta dal Ceramic Shield, mentre il vetro posteriore è progettato per una maggiore resistenza. Il display Super Retina XDR da 6,1" con tecnologia OLED offre una visualizzazione ottimizzata per video HDR, giochi e testi. L'autonomia della batteria è stata significativamente migliorata rispetto ai modelli precedenti, offrendo fino a sei ore in più rispetto a iPhone 11 e fino a 12 ore in più rispetto alle generazioni di iPhone SE. La ricarica è supportata sia in modalità wireless che tramite porta USB-C. Sarà disponibile nei colori bianco e nero, con opzioni di archiviazione da 128GB, 256GB e 512GB. I preordini inizieranno il 21 febbraio, con disponibilità a partire dal 28 febbraio. I prezzi partono da €729 o €30,37 al mese per 24 mesi.

Il cuore di iPhone 16e è il chip A18 di ultima generazione, che garantisce prestazioni elevate e un'efficienza energetica ottimizzata. La CPU 6-core è fino all'80% più veloce rispetto al chip A13 Bionic, supportando sia attività quotidiane che applicazioni complesse di Apple Intelligence. La GPU 4-core offre un'esperienza di gioco di alto livello, con supporto per titoli AAA e ray tracing accelerato via hardware. Il Neural Engine 16-core è ottimizzato per modelli generativi di grandi dimensioni, eseguendo operazioni di machine learning fino a sei volte più velocemente rispetto al chip A13 Bionic. Il modem C1, progettato internamente da Apple, fornisce connettività 5G rapida e affidabile. L'integrazione del chip A18, il design interno ottimizzato e la gestione avanzata dei consumi di iOS 18 contribuiscono a prolungare la durata della batteria.

iPhone 16e è progettato per sfruttare appieno le capacità di Apple Intelligence, un sistema di intelligenza personale che offre funzionalità avanzate mantenendo un elevato livello di protezione della privacy. Bisogna ricordare però che questa funzione non è disponibile in Italia: Apple Intelligence è attualmente disponibile nella variante di inglese locale per Australia, Canada, Irlanda, Nuova Zelanda, Regno Unito, Stati Uniti e Sudafrica. In aprile sarà disponibile anche in altre lingue, fra cui cinese semplificato, coreano, francese, giapponese, inglese (India), inglese (Singapore), italiano, portoghese (Brasile), spagnolo e tedesco. Altre lingue arriveranno nel corso dell'anno, fra cui il vietnamita. Alcune funzioni e applicazioni e alcuni servizi potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche o in tutte le lingue.

La privacy è garantita dall'elaborazione on-device dei modelli di intelligenza artificiale. Per richieste più complesse, Private Cloud Compute estende la sicurezza di iPhone al cloud, senza archiviazione o condivisione dei dati con Apple. Il tasto Azione configurabile consente l'accesso rapido a diverse funzioni, tra cui fotocamera, torcia, modalità Silenzioso, Shazam, Memo vocali, Full immersion, Traduci e funzioni di accessibilità. Il tasto Azione supporta anche funzioni all'interno di app di terze parti. Il sistema fotografico di iPhone 16e include una fotocamera principale da 48MP che sfrutta la fotografia computazionale per immagini ad alta risoluzione. Il teleobiettivo 2x integrato offre funzionalità di zoom ottico. La fotocamera frontale TrueDepth con autofocus migliora la qualità dei selfie. L'HDR di ultima generazione garantisce una resa accurata dei soggetti e degli sfondi.

iPhone 16e supporta la registrazione video in 4K con Dolby Vision fino a 60 fps, con audio spaziale per un'esperienza immersiva. Le funzioni di editing video includono Mix audio e Riduzione rumore del vento. iPhone 16e include funzioni satellitari per la comunicazione in assenza di rete cellulare o Wi-Fi: Messaggi via Satellite, SOS emergenze via satellite e Roadside Assistance via satellite. L'app Dov'è consente la condivisione della posizione via satellite. La funzione Rilevamento incidenti può identificare gravi incidenti automobilistici e chiamare automaticamente i soccorsi. iPhone 16e viene fornito con iOS 18, che offre opzioni di personalizzazione della schermata Home, controlli modificabili nella schermata di blocco e un Centro di Controllo ridisegnato. Le nuove funzioni di privacy consentono di bloccare e nascondere le app. L'app Messaggi supporta effetti di testo, risposte rapide, invio posticipato e compatibilità con RCS.