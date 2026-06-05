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Asus e la sfida del mercato business: la rivoluzione dell'AI locale

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05 giugno 2026 | 10.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In occasione del Computex, l'evento di Taipei dove viene mostrato ogni anno il futuro del settore dei computer, AdnKronos Tech&Games ha incontrato Kayin Chang, Commercial BU, GTM Head di Asus, per capire come l'azienda stia ridefinendo la sua strategia nel mercato dei PC aziendali. Forte di un'esperienza trentennale nel settore consumer, Asus punta a scardinare l'idea che i dispositivi commerciali debbano essere noiosi, portando la filosofia, l'estetica e l'innovazione di linee iconiche come ROG e Zenbook nel mondo business. Al centro della conversazione, l'integrazione nativa dell'intelligenza artificiale: un ecosistema che spazia dai potenti server AI fino alle soluzioni on-device, dove piccoli modelli linguistici locali (LLM) ed evoluti sistemi di sicurezza come ExpertGuardian garantiscono efficienza e massima protezione dei dati aziendali direttamente sull'hardware, riducendo la dipendenza e i costi del cloud.

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