Atomfall debutta con un successo travolgente: oltre 1 milione di giocatori nel primo weekend

Il survival action post-apocalittico di Rebellion ispirato all'incidente di Windscale, registra oltre 1 milione di giocatori nel primo weekend e 1.5 milioni nella prima settimana, un successo senza precedenti per lo studio

Atomfall, la nuova proprietà intellettuale sviluppata e pubblicata da Rebellion, uno degli studi indipendenti più affermati a livello globale, a distanza di una sola settimana dalla sua introduzione sul mercato, ha superato in modo significativo la soglia del milione di giocatori durante il fine settimana di debutto, raggiungendo un totale di oltre 1.5 milioni di utenti attivi. Ambientato in un Regno Unito post-apocalittico e ispirato all'incidente nucleare di Windscale dell'ottobre del 1957, Atomfall è il lancio di maggior successo nei trentadue anni di storia di Rebellion.

“Siamo felici che così tanti giocatori si stiano divertendo con Atomfall”, ha dichiarato Jason Kingsley CBE, CEO e co-fondatore di Rebellion. “Superare il milione di giocatori in così poco tempo la dice lunga sulla creatività e la dedizione dell'intero team di Rebellion. Le nostre dimensioni e la nostra stabilità ci permettono di correre dei rischi per creare qualcosa di così diverso come Atomfall. Fortunatamente, questo rischio sta dando i suoi frutti.“

Atomfall catapulta i giocatori in un'esperienza di azione e sopravvivenza in un contesto britannico desolato e carico di mistero. L'avventura narrativamente romanzata conduce i giocatori attraverso paesaggi suggestivi e li pone di fronte a un variegato cast di personaggi eccentrici, impegnati nella risoluzione di enigmi e nella disperata ricerca di una via di fuga dalla zona di quarantena.

“Siamo una società britannica e il gioco ne è un vero riflesso. Non solo è ambientato in una campagna lussureggiante e bellissima, ma Atomfall trae anche ispirazione da molti libri, film e serie televisive inglesi classiche”, ha continuato Jason Kingsley “Ci auguriamo che i giocatori continuino a divertirsi nell'esplorare il mondo di Atomfall e attendiamo con ansia i contenuti futuri del gioco”.

I dati relativi all'interazione dei giocatori con Atomfall rivelano dinamiche interessanti. Oltre 316.000 giocatori hanno compiuto l'azione di eliminare il personaggio dello scienziato nelle fasi iniziali del gioco. Si registrano inoltre oltre 3.7 milioni di uccisioni effettuate utilizzando la mazza da cricket, mentre il consumo di "pasticci" (presumibilmente una pietanza in-game) ha superato i 4 milioni di unità, accompagnato da 300.000 tazze di tè, un riferimento alla cultura britannica.

In seguito a un'accoglienza critica positiva, Atomfall è stato reso disponibile in accesso anticipato per i possessori della Deluxe Edition a partire da lunedì 24 marzo, mentre il lancio completo, comprensivo della sua inclusione nel servizio Game Pass, è avvenuto giovedì 27 marzo.

Atomfall è attualmente disponibile per le piattaforme Xbox Series X/S, Xbox One, Windows PC e PC tramite i negozi digitali Steam ed Epic Games Store, nonché per PlayStation 5 e PlayStation 4. Il gioco ha inoltre ottenuto la certificazione per Steam Deck, garantendo la sua fruibilità anche su questa piattaforma portatile.