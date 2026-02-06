circle x black
Cerca nel sito
 

Baldur's Gate diventa una serie TV per HBO Max

sponsor

Il network americano sviluppa una serie TV ambientata dopo gli eventi del gioco Larian Studios sotto la guida di Craig Mazin. Il progetto coinvolgerà i personaggi originali ma non vedrà la partecipazione diretta degli sviluppatori del gioco

Baldur's Gate diventa una serie TV per HBO Max
06 febbraio 2026 | 11.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

HBO ha avviato ufficialmente lo sviluppo di una serie televisiva basata sull'universo di Baldur’s Gate, con l’obiettivo di proseguire la narrazione del pluripremiato gioco di ruolo firmato Larian Studios. La gestione del progetto è stata affidata a Craig Mazin, già co-creatore dell’adattamento di The Last of Us, il quale ricoprirà i ruoli di sceneggiatore, produttore esecutivo e showrunner. L'iniziativa punta a sfruttare il successo commerciale e critico del terzo capitolo della saga per espandere il franchise sul piccolo schermo.

Sebbene la produzione preveda l'introduzione di nuovi protagonisti, la trama integrerà figure iconiche già apparse nel videogioco. Mazin ha manifestato l'intenzione di contattare i membri del cast originale di Baldur’s Gate 3 per esplorare possibili modalità di coinvolgimento, cercando di preservare la continuità con l'opera che ha rilanciato il brand di Dungeons & Dragons. Al momento non è stata definita una finestra di lancio per il debutto, né è previsto un intervento diretto di Larian Studios nella produzione del serial.

La scelta del network cade su un autore che si è dichiarato profondamente legato al materiale originale: Mazin ha infatti completato il titolo di Swen Vincke nella sua modalità più complessa, la Honour Mode, sottolineando il desiderio di onorare il lavoro svolto da Wizards of the Coast. Questo nuovo impegno sul fronte fantasy si affiancherà alla lavorazione della terza stagione di The Last of Us, che potrebbe rappresentare l'atto conclusivo della serie dopo il disimpegno di Neil Druckmann, tornato a focalizzarsi esclusivamente sulla produzione videoludica di Naughty Dog.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Baldur's Gate HBO Max serie TV videogiochi
Vedi anche
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza