Baldur's Gate diventa una serie TV per HBO Max

HBO ha avviato ufficialmente lo sviluppo di una serie televisiva basata sull'universo di Baldur’s Gate, con l’obiettivo di proseguire la narrazione del pluripremiato gioco di ruolo firmato Larian Studios. La gestione del progetto è stata affidata a Craig Mazin, già co-creatore dell’adattamento di The Last of Us, il quale ricoprirà i ruoli di sceneggiatore, produttore esecutivo e showrunner. L'iniziativa punta a sfruttare il successo commerciale e critico del terzo capitolo della saga per espandere il franchise sul piccolo schermo.

Sebbene la produzione preveda l'introduzione di nuovi protagonisti, la trama integrerà figure iconiche già apparse nel videogioco. Mazin ha manifestato l'intenzione di contattare i membri del cast originale di Baldur’s Gate 3 per esplorare possibili modalità di coinvolgimento, cercando di preservare la continuità con l'opera che ha rilanciato il brand di Dungeons & Dragons. Al momento non è stata definita una finestra di lancio per il debutto, né è previsto un intervento diretto di Larian Studios nella produzione del serial.

La scelta del network cade su un autore che si è dichiarato profondamente legato al materiale originale: Mazin ha infatti completato il titolo di Swen Vincke nella sua modalità più complessa, la Honour Mode, sottolineando il desiderio di onorare il lavoro svolto da Wizards of the Coast. Questo nuovo impegno sul fronte fantasy si affiancherà alla lavorazione della terza stagione di The Last of Us, che potrebbe rappresentare l'atto conclusivo della serie dopo il disimpegno di Neil Druckmann, tornato a focalizzarsi esclusivamente sulla produzione videoludica di Naughty Dog.